Goltz apuntó contra la situación de Wanchope: "No lo cuento como compañero porque no está yendo a entrenar"

Las ausencias de Ramón Ábila a los entrenamientos trajo mucha incertidumbre en el Mundo Sabalero. Sumado a sus inasistencias, el jugador está en Córdoba desde hace varios días, lo cual agregó más leña al fuego a su situación. Paolo Goltz, uno de los referentes de Colón, habló este lunes con la prensa y se refirió a lo que sucede con Wanchope.

El defensor de 38 años apuntó duramente contra las decisiones del delantero: "Yo no lo cuento como compañero ni como parte del plantel porque no está yendo a entrenar. Nosotros estamos yendo a entrenar y a él no lo veo".

"Acá no hay nadie por sobre el grupo. Ninguno tiene privilegios. El club está en una situación crítica y necesitamos entender que tenemos la responsabilidad de devolverlo rápidamente a Primera División. No puede pasar de este año" enfatizó en la necesidad de un plantel con compromiso para afrontar lo que viene.

La dificultad de la Primera Nacional

Además de la situación de Ábila, Goltz habló sobre lo que será la temporada en la Primera Nacional, la cual entiende que será difícil pero muestra señales de optimismo. "Empieza un año con una situación que no esperábamos a fines del torneo pasado. Ahora ya pasó y tenemos que focalizarnos en lo que viene que será muy duro. Más allá de las dificultades, tengo fe de que estamos en condiciones de conseguir rápido el objetivo" manifestó.

"Tratamos de saber lo antes posible quién se va a quedar en el club. Hay muchos cambios en el plantel y eso a veces perjudica a la unión del grupo. Entonces, cuanto más tiempo pasemos juntos va a ser mejor" indicó sobre la importancia de tener conformado el plantel rápidamente.

Posteriormente, el defensor aclaró las dificultades que trae aparejado jugar en la segunda división del fútbol argentino, la cual conoce muy bien ya que estuvo cuatro años con Huracán: "Se hace más duro jugar bien, porque los equipos juegan largo todo el tiempo, no se complican mucho. Buscan la segunda pelota. Tenemos que mentalizarnos que no se podrá jugar bien al fútbol en todas las canchas. Hay que saber amoldarse".

Por último, Goltz expresó su sentimiento hacia Colón, motivo por el cual se quedó a pelear el ascenso: “Por cómo soy yo, me siento muy identificado con donde me toca estar. En Colón me tocó llegar, salir campeón y después vivir situaciones malas. Me hizo querer al club y no me podía ir así“.