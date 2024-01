Pamela Anderson reveló que su mejor experiencia sexual fue en Buenos Aires

Pamela Anderson compartió detalles de la que considera su mejor encuentro sexual, revelando que fue con una persona de 80 años en Buenos Aires. La famosa actriz abordó este inusual encuentro en sus memorias, según informa el Daily Star, narrando los acontecimientos que tuvieron lugar cuando ella tenía apenas 22 años.

"Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Ese hombre me cambió y nunca lo he olvidado", expresó la rubia icono, destacando la singularidad de la velada que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina.

Según el relato de Anderson, la pareja pasó la noche entera bailando, culminando en un momento que la dejó "sin aliento". Lo más notable para ella fue la autenticidad del hombre, describiéndolo como un "hombre verdadero", algo que, según sus palabras, nunca había experimentado antes.

Las revelaciones del documental de Pamela Anderson en Netflix

Pamela desveló que desde su infancia sufrió abusos sexuales por parte de su niñera: “Ella abusaba de mí. Fueron como tres o cuatro años de abusos (físicos)”.

A sus 12 años, volvió a pasar por una situación similar con un hombre adulto tras visitar a un amigo en su casa. Estos hechos marcaron a Anderson, y según dijo en sus memorias sintió que llevaba “tatuados” estos sucesos en la frente, lo que le generó inseguridades cuando llegó a Los Ángeles para empezar a trabajar en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, tras posar por primera vez para la revista PlayBoy, “pudo sobrepasar estos sentimientos”, agrega la página web.

Fuente: Ambito