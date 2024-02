La furiosa postura de Flavio Mendoza tras el audio con insultos que se filtró en los medios

Flavio Mendoza se convirtió en noticia hace unos días luego de ser acusado de maltratar a sus equipos de trabajo por un polémico audio que se filtró. Sin embargo, el actor habló sobre esta situación, y admitió con un fuerte descargo que sigue con la misma postura.

"Anda un audio circulando que es mío, que yo dije, esto, aquello. ¡Sigo sosteniendo lo mismo!", expresó a través de su cuenta de Instagram. Y agregó: "¿Saben qué? Desconfíen de las personas que mandan audios y no dan la cara. No dicen nombre y apellido. Mirá, yo doy la cara".

Luego, se refirió a su personalidad y lanzó: "Sigo sosteniendo lo mismo. Son todos unos cagones. Los cagones tienen que dar los nombres y apellidos. Si yo tengo algo de alguien siempre doy la cara. ¿Por qué no dan la cara? Son medio raras esas cosas".

"A los éxitos siempre se les va a pegar. A los diferentes siempre se les va a pegar. ¿Saben qué? A mí me dan vuelta y sigo siendo yo. A mucha gente se las da vuelta y se encuentra cada cosa. Les mando un beso enorme, disfruten la vida que es única", arremetió Flavio Mendoza.

Qué pasó con Flavio Mendoza

Lío Pecoraro y Fernando Piaggio presentaron el material en El Run Run del Espectáculo (Crónica HD) y luego hablaron con Verónica Fucci, productora escénica del coreógrafo, quien confirmó la versión de tensión con el equipo de trabajo.

En la nota de voz que se filtró, se lo escucha a Flavio Mendoza gritar muy enojado: "Entonces callate la boca, si vos no lo resolviste con él el tema de las putas pantallas es un problema de ustedes, del área de ustedes porque se empatan, la luz de la pantalla con la luz de él. Mínimamente se tienen que juntar y decir '¿Quién baja la luz? No lo tengo. Ok, cuando lo tengas me ocupo con vos' Es eso".

"Ay chicos por favor. Son unos putos de mierda. Vos sabés que yo soy puto, que chupo pijas, pero no soy puto como ustedes", disparó polémico el artista. Y siguió: "Vos no se lo decís en la cara como me lo decís a mí. Son todos unos extranjeros de mierda, maricones de mierda todos. Ninguno se hace cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Háganse cargo sino levanto este show de mierda. Me estreso, no tengo ganas de estar en esto. Yo tenía que tener un año sabático no hacer esta mierda con gente de mierda".

Si bien no revelaron de cuándo es el audio escandaloso, desde El Run Run del Espectáculo (Crónica HD) dialogaron con Verónica Fucci, quien trabajó durante algunos años en "Stravaganza".

"Fueron años muy difíciles, he liderado equipos y nunca más viví la violencia que se vivía con este señor", sentenció la mujer sobre el ambiente laboral en los espectáculos de Flavio Mendoza.

Cabe recordar que recientemente, el productor Miguel Pardo y su hija Rocío acusaron al famoso de maltratos a la hora de trabajar. Ante esto, Flavio Mendoza se defendió en A la Tarde (América TV) y expresó: "Se hacen los pobrecitos. La exigencia la toman como maltrato. Obvio, me van a pegar porque cuando no se hacen las cosas como son, yo exijo".

Fuente: Exitoina