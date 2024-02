“Hubo resistencia a la autoridad”, aseguraron desde la policía sobre la detención en plaza 25 de Mayo

Las repercusiones por las siete detenciones de este jueves por manifestantes que realizaban pintadas en plaza 25 de Mayo continuaron durante esta mañana. Los involucrados fueron liberados a las 4 en la Jefatura de Policía.

Daniel Acosta, jefe de la Unidad Regional II, brindó detalles sobre el procedimiento y afirmó: «El personal policial se acercó y les pidió que desistan de seguir pintando, dañando el espacio público. Ahí se origina una discusión y luego tuvimos un altercado donde se procede a la demora de siete personas, tres de ellas femeninas».

«Yo di la orden, vía telefónica me consultan y les digo que ‘si llegan y detectan que se está cometiendo una falta en plena flagrancia deben proceder a la aprehensión» recalcó el jefe policial. Además, aclaró que las actuaciones «no tienen nada que ver» con el protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que hubo «resistencia a la autoridad».

Por otra parte, Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad provincial, habló sobre la situación de los siete involucrados y subrayó: «Fueron liberados sin una imputación de un delito particular, no hubo formación de causa». No obstante, aclaró: «Si se van a tener que presentar a audiencia imputativa para poder seguir con los trámites que están en manos de Fiscalía».

A su vez, en referencia al traslado de los detenidos desde la Comisaría 2 a Jefatura, Santantino argumentó que se debió a la congregación de personas fuera de la seccional y amplió: «Estamos hablando de una situación muy particular en el marco de las múltiples manifestaciones que hubo en toda la ciudad, lo que se buscó siempre fue priorizar el orden público».

Escuchar también la nota completa: