Cuatro consejos para ganar en las apuestas deportivas

Si bien las casas de apuestas legales que operan en la provincia todavía no tienen un apartado de deportes, con la nueva regulación de Santa Fe, no tardará en aparecer esta sección en las plataformas. Por eso, no hay mejor momento que este para prepararse para apostar.

Las apuestas deportivas requieren conocimientos y estrategias, por lo que la mejor forma de aprender es familiarizarte con los mercados. Esto aumenta tus probabilidades de tomar decisiones más acertadas al elegir los eventos y sus respectivas cuotas. Por eso, a continuación, vamos a compartir algunos consejos que te van a ayudar a ganar en tus pronósticos.

Concentrate en un solo deporte

Si bien puede ser tentador apostar en todos los deportes que están disponibles, vas a aumentar tus chances de ganar si te concentrás en uno solo. Esto se debe a que cada uno tiene sus propias reglas y puede ser difícil incorporar todo el conocimiento necesario para sacar ventaja de tu entendimiento. Si apostás en uno solo, no te va a costar seguir toda su actualidad y aprender sobre los equipos o atletas que participen en él. En definitiva, es mejor apostar en una liga que sigas hace mucho tiempo para que, además de ganar plata, te diviertas apostando.

Analizá bien la competencia que elijas

Antes de apostar por tu equipo o jugadores favoritos, lo mejor es analizar a todos los involucrados en la competencia en cuestión. Si querés hacer una apuesta en un partido de fútbol, lo más conveniente es que consultes las estadísticas. Estas te van a ayudar a conocer el rendimiento de los futbolistas, el historial de los encuentros pasados y todo lo que tenés que saber para tomar una decisión informada. Hay muchos factores que pueden afectar los resultados y es mejor considerarlos a sorprenderse a mitad del encuentro.

Entendé las cuotas

Las cuotas determinan el valor que podés esperar en tus ganancias, por lo que te conviene entender bien qué representan. Las casas de apuestas las calculan teniendo en cuenta las probabilidades de que suceda algo determinado, pero también tienen en cuenta su propio margen de ganancias. Comprender cómo funcionan te va a ayudar a evaluar el potencial de ganancias que tenés en cada mercado para poder elegir mejor. Si, por ejemplo, identificás una buena cuota en un mercado de tiros de esquina y sabés que el equipo en cuestión suele tirar muchos córners, estás frente a una buena oportunidad para ganar más plata.

Enfocate en mercados específicos

Para ganar más en las apuestas deportivas, tenés que desarrollar una estrategia en la que consideres cuánto podés arriesgarte. Esto puede suponer apostar siempre al ganador de un encuentro o especializarte en los mercados más/menos. Además, deberías establecer los límites de apuestas que podés permitirte a la semana o armar un presupuesto para no incurrir en muchas pérdidas mientras encontrás qué mercado es el mejor para vos.

Estos consejos para las apuestas deportivas te van a ayudar a mejorar el modo en el que pensás en tus pronósticos, una vez que se habiliten operadores en la provincia de Santa Fe.