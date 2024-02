Crimen de Trasante: condenaron a los cuatro imputados a prisión perpetua

La Justicia provincial condenó este viernes al mediodía a prisión perpetua a los cuatro imputados por el crimen del ex concejal Eduardo Trasante, quien fue asesinado a tiros el 14 de julio de 2020 en su casa de San Nicolás al 3600. A los cuatro le endilgaron ser co-autores del homicidio; ellos son: Julio Rodríguez Granthon –que ya cuenta con tres condenas por narcotráfico–, Alejo Leiva, Facundo Sebastián López y Brian Nahuel Álvarez. Con todo, aún se desconoce quién ordenó el plan criminal y quién lo llevó a cabo.

La lectura de la sentencia por el tribunal penal de primera instancia integrado por los jueces Ismael Manfrin, Paola Aguirre y Pablo Pinto estaba prevista para las 12, pero comenzó media hora después en la sala 10 del Centro de Justicia Penal.

"Estamos muy conformes con el resultado. Creo que depsués de un juicio largo y extenso, el tribunal entendió que la prueba fue suficiente y se dio lo que pedimos en las postulaciones iniciales. Se consideró a estas cautro personas como autores. Durante el juicio surgieron muchas líneas de investigación y nosotros vamos a continuar a partir de información, puntualmente sobre la personas que habría ingresado a la casa de Eduardo el día del hecho", apuntó el fiscal Matías Edery.

Manfrín abrió y cerró la lectura en la que el tribunal rechazó los planteos de invalidaciones e inconstitucioinalidad sobre la prisión perpetua. De hecho, los cuatro fueron condenados en ese sentido.

Los jueces sostuvieron que la prueba reunida en la investigación llevada adelante por los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery pudieron establecer que Leiva, López, Álvarez y Rodríguez Granthon fueron partícipes necesarios en el plan criminal. "Cada uno ha hecho un aporte", señaló Pinto que destacó "la complejidad (del caso) por la escena misma del hecho" que reunió "un conjunto de acciones homicidas repartidas entre varias personas".

Es así que los cuatro fueron condenados como co-autores.

Gabriela Durruty, abogada particular de la familia, expresó que falta investigar "Fundamentalmente los dos extremos que no conocemos, quién dio la orden y quien fue el que disparó. Nosotros cuando solicitamos pena, en eso nos diferenciamos de fiscalía, es que no había una participación necesaria sino que eran todos couatores. Sino no se hubiese podido eliminar a Eduardo como se hizo. Nosotros vamos a continuar ejerciendo nuestra lavor como representantes de Carolina, pero hoy es un día de justicia y vamos a celebrar. Estamos convencidos que fue un homicidio mafioso. Él era un símbolo de toda la ciudad, era un emblema contra las injusticia".

"Agradezco a Dios, siempre tuve fe, la que Eduardo proclamó tantas veces. Apostamos a la justicia. Todo lo que dijimos conjunto a la querella se comprobó, se confirmó. Quienes mandaron a matar a Eduardo estaban organizados, no fue un crimen al azar. Ahora solo queremos un poco de paz para nosotros. Justicia por Eduardo se hizo, lo dije en mi testimonio. Nuestra familia se destruyó, todavía faltan cosas, saber quién lo mató. Pero se va armando este rompecabezas", argumentó la viuda de Trasante, Carolina Leones.

