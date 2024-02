El Senado brindó su respaldo al Gobernador y legisladores santafesinos ante los ataques del Gobierno nacional

En la sesión de este último jueves, la Cámara de Senadores manifestó -por unanimidad- la solidaridad y respaldo al Gobernador Maximiliano Pullaro, la Vicegobernador Gisela Scaglia y a todos los Ministros y legisladores nacionales de la Provincia de Santa Fe "ante las descalificaciones, agresiones y medidas intempestivas realizadas por el Presidente de la Nación y miembros de su gabinete vinculadas al tratamiento de la denominada "ley ómnibus" por parte del Congreso Nacional".

También hubo pronunciamientos en contra de la determinación de retirar los fondos nacionales al transporte de pasajeros del interior. "Es claramente una medida de represalia a los goberndores".

"Siempre defenderemos los intereses de todos los santafesinos"

El Senador Felipe Michlig valoró diversas gestiones realizadas en la ciudad de Buenos Aires por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia; el ministro de Obras, Lisandro Enrico; y el titular de la cartera productiva, Gustavo Puccini. "Vienen haciendo grandísimos esfuerzos para aportar al diálogo como método para recuperar la senda del desarrollo y el bienestar de los argentinos, sin dejar de defender los intereses de la provincia", aseveró.

En ese sentido, manifestó la posición del bloque oficialista contra manifestaciones del presidente Milei y funcionarios nacionales en el marco del tratamiento de la "Ley Bases". "No se puede responsabilizar a los diputados ni tratar de traidores a los gobernadores si no supieron encontrar los caminos del diálogo y el consenso. Nosotros siempre defenderemos los intereses de todos los santafesinos y respetaremos el contrato social como dijo el Gobernador Pullaro. También nuestros legisladores nacionales tienen autonomía, sentido común y compromiso con la provincia, y no por eso se los puede perseguir poniéndolos en listados como práctica de otras épocas oscuras", añadió Felipe Michlig.

Sobre el mismo tema se expresó Rubén Pirola (PJ) señalando que "Queremos solidarizarnos con el gobernador de la provincia porque este esquema de traidores y leales no corresponde a la manera de hacer política que entendemos. Tenemos la autoridad para decirlo ahora porque nos manifestamos cuando no estuvimos de acuerdo con la forma de trabajar de dirigentes de nuestro espacio político. También reafirmar nuestro compromiso con la producción y el trabajo. Creemos que hay que fortalecer la democracia y sus instituciones".