Milei contra las provincias: anunció más ajuste y trató de "corruptos" a gobernadores

Aún furioso con los gobernadores por lo que consideró una "traición" el hecho de que no haya apoyado a pleno la ley ómnibus, el presidente Javier Milei brindó declaraciones desde su gira internacional en Italia y cargó con dureza al considerarlos "corruptos". En ese sentido ratificó que ahora se profundizará el ajuste a las provincias porque, aseguró, no negociará su plan económico.

Lejos de admitir la dureza de la derrota que sufrió en el Congreso con la "Ley de Bases", convencido de que el mercado y electorado lo respaldan, Milei consideró que lo ocurrido fue "maravilloso" porque dejó “en evidencia quiénes son la mugre de la política”. Cargo especialmente contra los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; acusó a un diputado radical de pedir cargos a cambio de apoyar el proyecto; y dijo que el fondo de la cuestión fue la intención de querer desactivar los fideicomisos que según el Presidente son "cajas donde roba la política".

Al ser consultado sobre el recorte de fondos a las provincias, que ya había arrancado con la reducción casi total de los aportes discrecionales y que ahora se endureció más con la reducción del reparto de subsidios para el transporte, Milei afirmó: “Obviamente, cuantas menos herramientas tenga, más tengo que profundizar el ajuste del gasto público”

“¿Acaso no lo puedo hacer? ¿Acaso las provincias no tienen sus propios recursos? Yo no voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, no voy a negociar bajo ningún punto de vista la meta del déficit cero, no voy a negociar de ninguna manera el saneamiento del Banco Central. La economía va a salir adelante. Voy a exterminar la inflación, voy a terminar con la inseguridad y, en el medio, voy dejando en evidencia quiénes son los políticos corruptos”, añadió.

Por otro lado, confirmó los contactos con Mauricio Macri y admitió que habla con el expresidente de cara a profundizar la alianza con el PRO. El espacio se prepara para desembarcar con más nombres en el Gabinete y puestos clave, luego de la purga que inició Milei con las renuncias de los funcionarios que consideró "traidores".