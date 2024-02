"Palo" Oliver: "Pedí la suspensión provisoria por cuatro meses para el fiscal Edery"

Las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Violencia Institucional, Laura Urquiza y Bárbara Ilera, imputarán este viernes al fiscal Matías Edery, denunciado por encubrir a Mariana Ortigala, presunta testaferro del capo de Los Monos, “Guille” Cantero.

La audiencia será de manera presencial y se realizará el 16 de febrero a las 10. Según adelantaron fuentes del caso a este medio, a Edery le atribuirán los delitos de prevaricato, omisión de investigar, encubrimiento e incumplimiento en los deberes de funcionario público. En paralelo, Edery enfrenta un proceso disciplinario en la Legislatura de Santa Fe.

El fiscal fue originalmente denunciado por sus colegas Miguel Moreno y Pablo Socca tras la audiencia ocurrida en septiembre de 2023, en la que acusaron a Mariana Ortigala, presunta testaferro de “Guille” Cantero, quien quedó presa por extorsionar al dueño de una agencia de quinielas de Rosario.

Ortigala, según develaron, era “informante” de Edery, situación que lo ubicó en una situación incómoda al fiscal, ya que dicha figura no está regulada en Santa Fe y a su vez lo expuso por presuntamente haber recibido datos de su parte de otras causas que no compartió con los fiscales que intervenían.

Legislatura

Mientras tanto, la Legislatura santafesina inició un proceso disciplinario contra Edery en el que fue designado el diputado Fabián “Palo” Oliver como acusador. Este miércoles, el legislador realizó una acusación contra el fiscal de Rosario que deberá ser evaluada por la Comisión Bicameral.

“La causa contra Edery se abre a partir de una denuncia que hacen los fiscales Socca y Moreno en la que lo acusan por proteger a Mariana Ortigala, una de los testigos claves para que Alvarado quede preso. Esta señora, que es procuradora, una profesional, termina allanada e imputado por delitos importantes. Por esa causa, Ortigala tenía un vínculo importante con Edery a través de la figura de ‘datera’ o ‘informante protegida’, pero que en ese momento Santa Fe no tenía por ley. En consecuencia, tenemos que evaluar si él cometió un delito o una falta. Nosotros estamos proponiendo una suspensión provisoria de cuatro meses con reducción del salario del 50%”.

Oliver detalló que, en la imputación que se realizará hoy, se ventilarán detalles de la causa “El Califa” que investiga presuntas extorsiones al dueño de quinielas oficiales por parte de los hermanos de Mariana Ortigala. Para los fiscales Socca y Moreno, “Edery tenía conocimiento de esos hechos y no denunció que ellos podrían estar involucrados. Por el contrario, en lo que yo debía evaluar y con el material que tenía, no había evidencia de comisión de delito. Sí hago un fuerte reproche a dos cuestiones: la primera, que hay una fuerte interna en el MPA de Rosario y si Edery hizo tuvo alguna responsabilidad funcional, no lo hizo solo, sino que estaban en conocimiento la fiscal regional y general. Ahora, si Edery protegió, yo no tengo los elementos para saberlo, eso lo va a tener la Justicia, porque muchas de las cosas que publicó Sin Mordaza, yo no lo tengo en el expediente, porque Socca y Moreno hicieron una ampliación en la Justicia. Por eso, esta acusación es provisoria, porque con la información que tenemos hoy, no da para una remoción”.

Lo que suceda este viernes será clave para el futuro del fiscal rosarino, ya que, de avanzar la causa penal y quedar firme la condena, Edery dejaría automáticamente su cargo en el Ministerio público de la Acusación.

