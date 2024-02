Riquelme tiene en sus manos un proyecto para remodelar la Bombonera y aumentar su capacidad a 90 mil espectadores

“Nosotros quisiéramos que vamos a hacer un estadio gigante para 200 mil personas, pero en la vida aprendí que siempre hay que decir la verdad, no mentir. Si el día de mañana podemos hacer la cancha, tiene que ser en el mismo lugar donde estamos”. La frase de Juan Román Riquelme volvió a resonar en el barrio de La Boca frente a la expectativa que genera en los hinchas la idea de renovar, ampliar o construir una nueva cancha para albergar más socios en cada partido. Ahora, el arquitecto Rodrigo Vidal aseguró que tuvo contactos con la actual dirigencia para presentar un nuevo proyecto.

No será el Bombonera 360 que promovió Jorge Amor Ameal durante su campaña como presidente en 2019 ni tampoco el Proyecto Esloveno Plus, perteneciente al socio Fabián Fiori, que parece contar con la aprobación de los vecinos frentistas para la venta de sus propiedades. Este Master Plan, fundamentalmente, se basa en suprimir el anillo inferior, elevar el campo de juego y hacer lugar hacia las vías en dirección a la calle Irala y no hacia Dr. del Valle Iberlucea.

En diálogo con ESPN, el ideólogo de este proyecto que ya llegó a manos de Riquelme, contó: “Esta es la única propuesta que permite que el estadio de Boca crezca dentro de la parcela de Boca, sin tener que comprarle a ningún vecino, ni mudarse y respetando la estructura de la Bombonera. Se elevará el campo de juego, se van a demoler los palcos VIP y se hará un tercer anillo. La cancha se va a techar y tendrá una piel inteligente para albergar a 90 mil espectadores (55 mil populares y 35 mil plateas)”.

El arquitecto amplió: “Se sacará la primera bandeja y los palcos VIP, se eleva el campo hasta la segunda bandeja y se la desplaza hacia las vías. Esto porque la cancha se va agrandando hacia arriba. Se le agregan tres tribunas y todo el anillo superior como se ve (en el video). Y se le pone un techo con estructura independiente y piel”. Vidal explicó que el proyecto fue presentado ante el Secretario General, Ricardo Rosica, y el vocal Alejandro Desimone a fines del año pasado, en una reunión que duró más de dos horas.

¿Que significa “piel inteligente”? Está conectada con unos sensores a las bandejas de hormigón de la cancha de Boca. La Bombonera late, como se dice popularmente. Entonces estos sensores detectarán el movimiento y van a hacer que la piel lata cuando la gente esté saltando. Se verá a la Bombonera latiendo desde lejos literalmente”.