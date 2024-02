Losada: "El ajuste es necesario, pero es brutal en cuanto a su rapidez"

Según proyecciones del Observatorio Social de la Universidad Católica, la pobreza alcanzó el 57% en enero último. Así, en los dos primeros meses de gobierno de Javier Milei se produjo tal caída en la capacidad de compra que millones de personas cayeron en la pobreza.

Se estima que casi 27 millones de personas está en esa condición, lo cual plantea numerosos interrogantes sobre si las supuestas bondades del fenomenal ajuste podrán compensar un deterioro socioeconómico récord.

El Observatorio Social de la UCA proyecta que la población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. El nivel de pobreza subió del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero.

En este marco, la senadora nacional, Carolina Losada, sostuvo que, a su entender, el rumbo del Gobierno es el acertado, pero la rapidez con que se emprendieron ciertas políticas, sin gradualismo alguno, no hace más que afectar a los que menos tienen.

"Cuando uno habla de índices parece que no fueran personas, pero cuando se recorre el país se conoce en carne propia a cada familia, lo que hace cada mamá para llevarle comida a sus hijos y eso es terrible. Hay muchas cuestiones para llegar a esa situación, creo que el ajuste es necesario, pero brutal en cuanto a su rapidez y eso es lo que está generando que la gente no pueda más. Si me pongo a pensar hacia adelante, todavía falta el tema de las tarifas, que van generar un apriete al bolsillo y generar más inflación. Si bien coincido que el rumbo es el correcto, la velocidad es brutal", dijo Losada.

Un mes atrás, un grupo de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó, con Losada a la cabeza, una ley espejo para discutir el articulado del DNU que empuja el Ejecutivo. La iniciativa busca darle “una salida constitucional e institucional” a las medidas del gobierno. Pese al guiño del radicalismo, los cortocircuitos entre La Libertad Avanza y la oposición se mantienen, fundamentalmente, por que el presidente insiste que el instrumento para impulsar las políticas macro estructurales en Argentina es por vía del decreto, aseguró Losada.

"Mi esperanza es que el Gobierno diga qué quiere hacer, en qué necesita que lo ayudemos. Desde el radicalismo estamos dispuestos a ayudar al gobierno, pero no a cualquier precio, no violando la Constitución y la división de poderes. Fuera de eso, estamos dispuestos a acompañar en todo lo que se pueda. La cosa es que el Gobierno quiera dejarse ayudar", agregó la senadora.

