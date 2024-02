Kily González: "Estoy tranquilo con mi trabajo y la idea que tenemos, sino soy el primero en irme"

Unión alcanzó un punto al igual este lunes por la noche ante Platense 0-0 por la fecha 6 de la zona B de la Copa de la Liga. Suma muy poco en esta idea de ser protagonista y la realidad es que se está más cerca del último que del primero. Además, en el 15 de Abril sacó uno de nueve y la gente ya no da el mismo respaldo. Por eso había expectativa de lo que pudiera decir Cristian González, que demoró más de lo habitual en dar la conferencia de prensa. Algunos que especulaban con que pudiera dar un paso al costado, pero no fue así.

"Hicimos un partido horrible. Acá es una cuestión de los protagonistas y jugamos mal. Un desconcierto total, hay mucha ansiedad y se traslada a la gente. Querer ganar en nuestra cancha nos lleva equivocarnos y eso es algo que debemos manejar. Eso genera nerviosismo y creo que este fue el peor partido", comenzó diciendo.

En este sentido, no claudica: " Estoy más fuerte que nunca. Estoy tranquilo con mi trabajo y la idea que tenemos. Sino soy el primero en irme. Así que ni lo pienso. En esta locura del fútbol argentino cuando no ganás un par de partidos tenés que irte, pero yo estoy bien. Nos tocó hacer un mal partido, no fue la mejor actuación y deparó en un desconcierto. La presión de la gente nos juega en contra y aparecen los errores. La idea es que esto sirva para aprender. Hablamos recién con los jugadores y hay que hacer mucha autocrítica. Hay que preparar ya el próximo partido también con nuestra gente y sacar otras cosas para darle vuelta esto y estar a la altura".

"La presión está. Igual, esto es futbol, no la muerte. Es animarse a competir. Hay que tener presonalidad cuando las cosas no vienen bien y agarrar la pelota. En el segundo tiempo hubo algunos arrestos, pero no es el equipo que nos identifica. No queda otra que comer mierda, trabajar en silencio y seguir. La gente quiere ganar y por eso putea, es lógico. Uno puede bajar una idea, pero luego a veces no se puede ejecutar dentro. Nos está costando y no queda otra que trabajar para armar el mejor equipo para el próximo partido", agregó Kily.

Luego, insistió con el escena complicado: "Noto mucha ansiedad y nerviosismo. Es entendible. Acá el apoyo está , pero está esa ansiedad que, luego de ganar ante Racing, nos hacían parecer como Real Madrid y no lo somos, el desgaste físico también hace lo suyo y se pierde frescura. Hay que luchar con eso, porque es fútbol. Esto es para valiente y entiendo a la gente de Unión, que quiere ganar. Sobre todo porque no lo hacemos de local. Nos está costando un montón, pero no queda otra que entrenar y ajustar cosas".

"La ansiedad nos hace equivocar mucho más de lo normal. Somos los primeros que queremos ganar, pero nos está costando. Cometemos errores claves y este fue nuestro peor partido. Es cuestión de mirarnos a la cara y seguir. Hay que estar preparados para la guerra y aquellos soldados que estén mejor serán los que jugarán. Hay que afrontar momentos complicados aprovechando que la mayoría de la gente de Unión apoya. No queda otra, hay que plantarse y seguir", remarcó el técnico.

Pero no quedó ahí: "Me hago cargo de todo. Nosotros acompañamos, pero los que deciden en el campo son los jugadores. Son los que asumen el protagonismo y nosotros acompañamos. Esto va en cómo se interpretan lo partidos y hay un bajón a nivel individual, pero confío en este plantel. Tenemos que corregir las formas, porque cuando estamos bien competimos. Pero hay que hacer algo más, porque con esto no nos alcanza. Dentro de todo no perdimos".

En otro tramo de la extensa conferencia, González también admitió que "a todos nos gustan jugar los clásicos, pero a Colon le tocó descender. Es algo que limita, pero todos los partidos debemos afrontarlos como la final del mundo. Tenemos las mismas expectativas de que el equipo vuelva a aparecer". En el final, insistió: "En el fútbol no hay nada mejor que jugar con tu gente, pero nosotros lo estamos padeciendo. La gente nos está exigiendo porque sabe que el equipo se entrega y no logra sumar".