Jesús Monzón: “Hubo gobernadores que salieron a decir que había que votar a Milei y hoy se han arrepentido”

Jesús “Noni” Monzón, secretario general de FESTRAM, habló de la complicada situación social que está atravesando la clase trabajadora en la Argentina y, también, de la paritaria que acaba de suscribir por el mes de febrero el sindicato municipal.

Al aire de Cadena Oh!, Monzón enfatizó: “Estamos en una situación económica complicada, de inflación, de muchos problemas para los trabajadores. Pero el trabajo, lo hacemos con gusto y siempre abiertos a lo mejor que le pueda pasar a los trabajadores”, explicó sobre su rol como sindicalista.

Y sumó: “Un presidente que venía por la casta política, resulta que ahora va por los trabajadores, la gente común, los jubilados, por aquel que no tiene trabajo y lamentablemente parece que esa debería ser la solución. Quien te habla no votó a Milei, pero cuando ganó le deseaba lo mejor porque es el presidente de la nación. Quien te habla también recorrió parte de la provincia planteando qué pasaba si ganaba Milei. Lamentablemente, estamos en una situación complicada, lo que aumentó el colectivo en nuestra zona, aquellos compañeros de la zona sur que tienen que ir a estudiar a Rosario, al colectivo lo tienen que pagar más de mil pesos. Y realmente los salarios no dan para eso”, lamentó.

“Ojalá las cosas se puedan encaminar. Hubo gobernadores que salieron a decir que había que votar a Milei y hoy se han arrepentido. Pero los arrepentimientos vienen tarde”, disparó Monzón.

Paritaria municipal

“Nosotros ayer tuvimos la primera reunión paritaria, ya estaba programada por acta que el 21 de febrero nos juntábamos para ver el tema salarial. Tuvimos la posibilidad de que en la primera reunión acordamos un 34,5% a los salarios de febrero, que se va a aplicar dentro de unos días. Como están las cosas, sabemos que no es lo mejor, pero es importante llevar a los trabajadores algo a los bolsillos rápidamente y de una vez. Este aumento va para activos y pasivos. Así que contentos, esperando una nueva reunión que será el 20 de marzo”.

Y agregó: “Históricamente, nuestras paritarias empiezan en marzo, lamentablemente como está la situación tenemos que ir mes a mes viendo cómo va la inflación y obviamente esperando que se cumpla y que se pueda pagar. Y que los trabajadores puedan llevar algo más en los bolsillos”.

Uno siempre trata de estar con los trabajadores, yo vengo de abajo. Tuvimos muchísimos conflictos y siempre tratamos de acompañar en lo que se puede, en ir de frente, cuando se tiene que perder lo hablamos también, porque uno no es dueño de la verdad y tratando de ser honesto. Tratamos de que los trabajadores puedan recibir lo mejor", cerró el secretario general de FESTRAM.

Escucha la nota completa acá.