Bloque de senadores federales pide sesión y hay número para rechazar el DNU

Varios senadores de bloques federales enviaron un pedido a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, en el que solicitaron una sesión especial para el tratamiento del DNU 70/2024 de Desregulación de la Economía.

La semana pasada comenzó a funcionar la Comisión Bicameral, por lo que se suma más presión al Gobierno para dar el debate en el recinto de la norma dictada por el presidente Javier Milei.

En medio de la puja del Gobierno con los gobernadores por los fondos, donde salieron a la luz chats en los que se confirmó que desde el Ejecutivo no se giraron recursos a Chubut "por motivos políticos", este pedido de senadores de diversos bloques "federales" no alineados con Unión con la Patria (UP) suma otro frente de batalla para el oficialismo.

El reglamento le otorga a Villarruel, como presidenta del Senado, la facultad de establecer día y hora de la convocatoria a la sesión, algo que fue parte de la discusión con el Frente de Todos y sus reclamos anteriores.

Por su parte, Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que se convocó la semana pasada, comenzará este jueves a debatir la legalidad del DNU de Milei, así como decenas de normativas similares enviadas por el gobierno de Alberto Fernández.