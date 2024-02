El juvenil Gigena adoptó los colores Rojinegros: "Mi viejo me habló de Newell's y me inculcó lo que es el club"

Thiago Gigena empieza a asomar como una de las promesas de las juveniles del Club Atlético Newell's Old Boys. Ayer convirtió el segundo tanto en la victoria de la Lepra por 2-0 frente a Platense por la tercera fecha de la Copa Proyección.

Su apellido está muy identificado con la casaca Rojinegra, ya que su padre Rubén Darío debutó con esos colores y le transmitió esta pasión. "Cuando era chico mi viejo me habló de Newell's y me inculcó lo que es el club. Es mi segunda casa. Ojalá pueda devolver todo lo que me dio", expresó el juvenil sobre su amor a la institución.

"Mi viejo me ayuda mucho. Me pide que esté dentro del área. Me da muchos consejos y siempre lo escucho atentamente", explicó el joven de 18 años acerca de las charlas con su progenitor.

"Todavía me falta rodaje en Reserva. Aún no jugué 90 minutos desde que me incorpore en enero", admitió.

Consultado sobre sus referentes, Gigena señaló a dos jugadores del fútbol internacional: "Me fijo mucho y me gustan tanto Harry Kane como Radamel Falcao".

Por último, manifestó su agradecimiento a la Selección Sub 20 de México por citarlo: "Me fue bien cuando jugué. Elegí jugar allá porque me sentí cómodo. Les estoy agradecido por tenerme en cuenta".