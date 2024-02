Llueve" más adentro que afuera" en una escuela

La comunidad educativa de la Escuela 1362 «Segomachaiquén» de la ciudad de Reconquista, reclama nuevamente la falta de condiciones edilicias y de trabajo dignas y seguras para los docentes, niños y niñas que diariamente asisten a la Institución.

Los días de lluvias es imposible acceder al edificio debido a la intransitabilidad de las calles aledañas. Además, se suma el problema de las filtraciones y goteras dentro del inmueble.

Carina Surdel, Directora del establecimiento ubicado en barrio Itatí y que recibe a más de 400 estudiantes indicó: «todos los años estamos con este problema. Elevamos varias notas desde la Institución, con apoyo de la vecinal, de los vecinos, de los gremios, reiteramos por todos los canales, presentamos proyectos y no nos terminan de resolver las goteras, filtraciones».

En este sentido, informó que en el 2020 desde la provincia realizaron intervenciones en la infraestructura de la Escuela, no siendo estas exitosas: «pintaron el techo para sellar las grietas, pero las abrieron más y comenzó a filtrar más agua y cada vez que llueve la escuela no es segura».

La escuela no es segura, en estas condiciones no se pueden desarrollar con normalidad las funciones educativas. No tenemos dónde ubicar a los estudiantes, los salones tienen filtraciones y las galerías se inundan», aseveró la Directora.