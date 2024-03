Despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad: reclaman por la reincorporación

El Gobierno nacional despidió a 160 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sin dar ninguna causa o justificación. De ese total, nueve son de la provincia de Santa Fe, tres de Rosario y el resto de Vera y Reconquista. Según medios de comunicación, hay una nueva lista con unos cien posibles nuevos despidos.

Georgina Capocasa, una de las despedidas de la Andis, expresó en Cadena Oh!: “Somos trabajadoras sociales que tenemos 25 años de antigüedad en el organismo. Nos hemos formado durante toda nuestra trayectoria profesional en el área de Discapacidad. El miércoles por un filtrado de Buenos Aires, nos enteramos de que estamos en una lista de los despidos, somos 135, de los cuales el 85% somos trabajadores sociales. Esto significa que en el interior, de donde somos todos, las políticas de discapacidad desaparezcan. Es un desguace del área”.

Asimismo, afirmó: “Vamos a pelear no solo por nuestra reincorporación, sino porque los derechos de las personas con discapacidad sean visibles. Vamos a usar todas las vías posibles, pero no vamos a bajar los brazos”. Y agregó: “Recortar en el trabajo social es un poco acallar los reclamos del área, nosotros venimos reclamando por la gente de Rosario y el sur provincial desde que asumieron. Va por los trabajadores más formados y por el área más sensible que es el de trabajo social”.

Para finalizar, explicó: “Nosotros concursamos y quedamos en el orden de mérito, es decir, que tenemos un concurso aprobado para la planta permanente del Estado. Nos enteramos por un grupo de WhatsApp y al otro día nos llega el despido”.

Escucha la nota completa acá.