El Kily anticipó el duelo contra Boca: "Será un desafío para saber para qué estamos"

Unión arrancó la semana con una sonrisa tras la victoria frente a Sarmiento Junín el pasado sábado. Ahora, apunta todos los cañones al miércoles, día en el que enfrentará a Boca Juniors en el estadio 15 de abril por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Este lunes al mediodía, Cristian González habló en conferencia de prensa y se refirió a ese duelo ante el Xeneize. "El miércoles tendremos un desafío para saber para qué estamos. Vamos a enfrentar a un equipo de gran jerarquía, y esperemos estar a la altura, sobre todo porque jugamos en nuestra cancha", expresó en el comienzo de la charla.

"Esta clase de partidos te exige un plus más, hay que estar preparados para jugarlo. Allí se verá la personalidad del equipo, y ojalá podamos hacerlo de la mejor manera para ganar el partido", indicó el Kily.

En el inicio, manifestó: "Hemos generado un vínculo muy importante con los chicos, y se está plasmando en resultados, lo que nos da mucha más confianza para hacer lo que venimos haciendo en cada partido y en cada entrenamiento. Lo del partido ante Sarmiento fue una muestra de carácter que se debían ellos de que podían, somos un equipo que no tiene grandes nombres, pero los jugadores asumen el compromiso de querer competir".

Consultado sobre las condiciones físicas de los lesionados, González aclaró: "Lo de Enzo Roldán me jode mucho que pasó mucho tiempo, era una lesión que a priori era de las normales, pero los tiempos se retrasaron. Ahora se está entrenando con cargas importantes, va tolerando el trabajo. Mateo Del Blanco sufrió un golpe desde atrás, le harán una resonancia en el tobillo, para tener claro lo que le pasó. El caso de Miguel Torrén está evolucionando muy bien, con su experiencia se conoce su cuerpo, es muy sincero".

Después, manifestó su conformidad con las variantes que tiene en el ataque: "Tanto Adrián Balboa como Nicolás Orsini entraron bien y con muchas ganas, es el sector donde más competencia tengo. Es lindo tener esta competencia donde uno pueda analizar quiénes son los delanteros que considero poner. Están haciendo goles, ojalá puedan repetir".

Por último, llenó de elogios a Kevin Zenón, quien brilla actualmente en el Xeneize: "No me sorprende su nivel, es un jugador que se animó a jugar. No es fácil jugar en Boca, y lo está haciendo con mucha soltura. Modificó no solo su forma de jugar, sino desde dónde lo hace".