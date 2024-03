El ministro de Seguridad desvinculó el crimen del taxista de las fotos estilo Bukele

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni afirmó que en la escena del crimen del taxista Héctor Raúl Figueroa –quien recibió nueve tiros en Flammarion al 5100 en la noche de este martes– no se encontró ningún mensaje o nota mafiosa. Además, agregó que la víctima “pasó a diez cuadras del corredor seguro acordado” con las cámaras del sector.

En conferencia de prensa, el funcionario provincial comentó que recibirá a cámaras empresarias de taxis y al sindicato de Peones para analizar medidas preventivas. “Tenemos un esquema de corredores seguros que vamos a someter a discusión”, señaló. El funcionario remarcó que el hecho “pasó a diez cuadras del corredor acordado. Si hay que relocalizarlo, estamos dispuestos a hacerlo. No es que no había patrullaje”.

“Estamos desde el primer momento trabajando con la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía en este lamentable hecho, adoptando todas las medidas de rigor para poder dar con los autores. Sabemos que se trata de un taxista que fue ultimado de dos disparos, pero los detalles se darán a conocer según el curso de la investigación”, comenzó destacando.

“En el lugar no había ninguna nota ni dejaron mensajes escritos. No consta que hayan ido más personas a bordo del taxi que la persona asesinada. Lo único que se encontró es al taxista y la investigación dirá si había otra persona en el auto o no. No podemos revelar más información mientras continúe la investigación, pero lo que podemos afirmar es que no habría sido en ocasión de robo”, añadió.

Cococcioni también tomó distancia de las declaraciones de Horacio Yanotti, titular del sindicato de Peones de Taxis, quien vinculó el homicidio con un mensaje enviado por presos que fueron expuestos con fotos al estilo Bukele dentro de una unidad penitenciaria. “No hay elementos que lo vinculen con la foto. No dejaron ninguna nota. Si ellos tienen información imagino que la aportarán a la Justicia”, concluyó.

El asesinato de Figueroa tuvo lugar a las 23 de este martes, cuando llegó con un pasajero –que estaba en el asiento delantero– a Flammarion al 5100. Allí, un gatillero a pie se puso al lado de la ventanilla del conductor y le dio nueve disparos que le causaron la muerte en el acto. El morral del chofer fue hallado en el vehículo, con dos billeteras y un celular, por lo que no habría sido un ataque en ocasión de robo.

El cuerpo de la víctima tenía heridas en el cráneo, en el tórax, en la espalda y en el cuello. Los peritos que trabajaron en la escena incautaron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros.