AFA dio a conocer el audio del VAR en una de las polémicas de Barracas Central-Independiente

El empate entre Barracas Central e Independiente quedó en un segundo plano por las polémicas que hubo durante el partido y las fuertes declaraciones de Carlos Tevez e Iván Marcone post partido. En el día de hoy, la Liga Profesional publicó los audios del VAR en el que explican por qué no se sancionó un posible penal para el Rojo, pero omitieron el planchazo al capitán del Rojo.

La jugada en concreto se dio a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando Felipe Aguilar cabeceó un centro de Santiago Toloza que terminó impactando en la cabeza y la mano de Carlos Arce, por lo que el equipo de Carlos Tevez reclamó penal inmediatamente.

Según explicó la Liga Profesional, esta jugada no fue considerada como posible penal porque "el brazo se hallaba en una posición justificable y natural para un salto, constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento no adicional, por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego".