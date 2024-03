Kily González tras la derrota frente a Defensa: "La realidad es que cometimos errores claves"

Este domingo, Unión perdió 2-1 frente a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. Cristian González habló en el post partido en conferencia de prensa y reconoció su malestar por las fallas defensivas.

"La realidad es que cometimos errores claves. El primer gol fue una cosa de locos, siete jugadores para dos y nos terminan convirtiendo, es lo que más me jode. Luego, en el segundo, tuvimos un error en la salida y cometimos un penal, que no fue", enfatizó en los yerros que tuvo el equipo en la última línea.

"El fútbol argentino te demuestra que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y si cometés errores es normal que termines perdiendo. No me voy del todo conforme, porque no me gusta perder a nada y no podemos permitirnos esos errores. Ojalá nos sirva para seguir aprendiendo y ganar el próximo partido", expresó el Kily con cierta contrariedad.

Los lesionados y el penal

Respecto a las lesiones de Lucas Gamba y Joaquín Mosqueira, González aclaró: "Lo de Gamba es una contractura, y lo de Mosqueira es un poco más. Son cosas que pasan en el fútbol y desgraciadamente nos pasó a nosotros, así es el calendario".

"Hicimos un esfuerzo muy grande ante Boca. Ojalá que no sean lesiones importantes y podamos contar con ellos", continuó acerca de la situación del delantero y el mediocampista.

Por último, opinó sobre la acción que terminó en el segundo tanto del Halcón: "No fue penal, si la gente que está en Ezeiza considera que no hay que revisarla no podés hacer nada. La vi 15 veces, no es penal. Hay que aceptarlo, por más que no me guste, pero está claro que no fue penal".