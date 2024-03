“Va a terminar como Cabezas”: la fuerte amenaza a Nelson Castro en Rosario

Nelson Castro, acompañado por un destacado equipo de TN, llegó a Rosario para exponer la situación alarmante de la ciudad, afectada por la violencia del narcotráfico. Durante su cobertura, recibieron amenazas anónimas advirtiendo que, de no abandonar Rosario, correrían la misma suerte que Cabezas.

Al aire de Cadena Oh!, sobre el hecho se refirió Sebastián Doménech periodista del canal en cuestión. “Nelson Castro estaba recorriendo las zonas de Rosario, las afueras, al aire. Es evidente que a los que a esto no les gusta, a los que quieren dar mensajes estaban viendo esa salida al aire, me mandan a mí, que no sé cómo consiguieron mi número de teléfono, una captura de pantalla del Nelson trabajando y el mensaje era: decile que no vaya a tal lugar. A Seguí y Oroño, a Francia y Seguí, a dos, tres direcciones si no nos iban a matar. Otro mensaje decía que iba a terminar como Cabezas y que el que avisa no traiciona atte: la mafia. Cosas que tienen en común con los mensajes que vienen dando en los ataques que vienen dando”.

Leer también: Bullrich anunció una ley Antibandas y saturación policial en horarios críticos

Y agregó: “Eso fue un aviso en teoría, primero pensé que era un chiste de un número no agendado y después vi que era algo real y mande una respuesta a eso. Les dije amablemente si querían hablar con cámara o sin cámaras y no contestaron”.

Consultado si funcionarios de la Municipalidad y la provincia se comunicaron, explicó: “No con ellos directamente, pero sí con quienes está la comunicación y con funcionarios del ministerio que nos recomiendan eso que hagamos la denuncia, que está bien lo que lo mostremos y que ellos avisaron a las autoridades. De hecho me acaban de llamar de la fiscalía que están disposición de si quiero, lo quería hacer a distancia, puedo hacerlo virtual”.

Escucha la nota completa acá.