Bullrich anunció una ley Antibandas y saturación policial en horarios críticos

"Sabemos el sufrimiento que ha tenido y tiene Rosario, tenemos que volver a la normalidad, para esto estamos trabajando en un nuevo diseño más fuerte y más a fondo que llevará al acorrrolamiento de todos y cada uno de los miembros de estas bandas", sostuvo. "Queremos que cada integrante de una organización tenga la misma calificación por ser parte de la banda", precisó. Y remarcó la existencia de "figuras especiales, como el arrepentido".

Bullrich pidió a los legisladores nacionales que acompañen esta iniciativa. "Esperamos el apoyo de diputados y senadores nacionales a estas leyes que van a ser el cambio real que nos va a permitir tomar al conjunto de bandas y no uno por uno. Tenemos que terminar con el hormiguero, no agarrar hormiga por hormiga, porque así no ganamos nunca", planteó.