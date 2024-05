Reconquista: quedó oficialmente inaugurado el asfalto de calle Iturraspe

Con el objetivo de seguir creciendo día a día con más infraestructura, equipamiento y servicios que brinden condiciones óptimas de accesibilidad, transitabilidad y seguridad en la vía pública, en la tarde noche de este lunes 6 de mayo se inauguraron formalmente las seis nuevas cuadras de asfalto de calle Iturraspe, entre Bv. Hipólito Irigoyen y calle 44.

“¿Cómo no vamos a estar contentos? Cuando el Intendente me llamó por teléfono en junio del 2023 me dijo que prepare una reunión urgente para el asfalto, que los vecinos íbamos a tener 21 cuadras de asfalto, la obra más grande de barrio Moreno.

Hasta ahora se asfaltaron 6 cuadras de asfalto en frio y 6 cuadras de asfalto de hormigón. Están faltando 9 cuadras y podremos decir contentos de el señor Intendente está cumpliendo”, expresó con emoción Juan Carlos Rivarola, integrante de la Comisión Vecinal.

Por otro lado, el Secretario de Planeamiento, Obras Públicas y Hábitat Ing. Carlos Castellani expresó “es una obra que se dio puntualmente en un momento muy crítico, que fue cuando hubo cambio de gobierno, donde hubo obras que se paralizaron, por ello, en este día, el agradecimiento y reconocimiento es a la vecinal y a los vecinos porque todos los días se daban una vuelta por la obra y así permanentemente fueron receptores de inquietudes y hacedores de las correcciones”.

La Municipalidad de Reconquista avanza con la ejecución de más cuadras de pavimento urbano en el marco del Plan Estratégico de Pavimentación. Estas cuadras se suman a un programa integral de obras y al compromiso del Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos de cumplir con los vecinos para generar un importante impacto en la comunidad.