El socialismo le respondió a Javier Milei tras las duras críticas

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el socialismo. Esta vez lo hizo al analizar la ola de violencia que provocó en Rosario el crimen organizado y que le costó la vida a dos taxistas, un chofer de colectivos y playero de una estación de servicio de la zona oeste de la ciudad, todos ejecutados a sangre fría.

Ya lo había hecho este domingo cuando le expresó sus condolencias a los familiares de Bruno Bussanich, el joven playero acribillado a balazos en una publicación en X, en la que aseguró que “el kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia".

Leer también: Milei echó al Secretario de Trabajo por la polémica con los sueldos del Gabinete

Este martes fue más allá: “Haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen”, aseguró en una entrevista en LN+, y : “Si le das la economía, te llevan a la quiebra; si le das la seguridad, pasan este tipo de cosas”.

“Nada que sorprenda en donde vos hayas tenido mucho socialismo, esa es la realidad, porque toda esa visión que tienen de la Justicia, de la estigmatización, son todos los mecanismos que terminan avalando a los delincuentes”, aseguró Milei, quien dijo que el socialismo se puso “del lado de los delincuentes” al votar en contra de la Ley Bases.

“Nosotros fuimos muy claros y dijimos que se cambiaba la doctrina: el que las hace las paga, se protege a la víctima y no al victimario”, señaló el jefe de Estado en línea con lo que había dicho este domingo a la noche la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los embates de Milei contra el socialismo generaron reacciones de lo dirigentes santafesinos blancos del ataque. La primera en responder fue la ex intendenta de Rosario y hoy dijputada nacional Mónica Fein, quien hizo un posteo en las redes sociales en el que dijo: "Por respeto a las familias de las víctimas y la situación extrema que atraviesa Rosario, que por mucho tiempo combatimos en soledad, no vamos a responder mentiras. No hay tiempo para eso".

Por respeto a las familias de las víctimas y la situación extrema que atraviesa Rosario, que por mucho tiempo combatimos en soledad, no vamos a responder mentiras. No hay tiempo para eso. https://t.co/osoi5XW6cW — Mónica Fein (@MonicaFein) March 11, 2024

El también legislador nacional Esteban Paulon, compañero de bloque de Fein, también se expresó en X: "La grave situación de Rosario, y el dolor de las víctimas, no admite chicanas ni evasión de responsabilidades. El Gobierno Nacional debe hacerse cargo de la tarea vinculado al narco delito en nuestra ciudad. Y trabajar junto al gobierno provincial para abordarlo. Manos a la obra", señaló.