Carignano: "No sirven las fotos a lo Bukele en las cárceles si después no se garantiza la seguridad en las calles"

La diputada nacional por Santa Fe, Florencia Carignano, hizo hoy un llamado urgente para que se convoque a todas las fuerzas políticas para luchar contra el narcotráfico. "Esto es intolerable, el gobernador debe llamar a todas los partidos a un gran acuerdo para frenar a los narcos", dijo.

En declaraciones a Crónica TV, la diputada nacional de UP dejó en claro que "no sirven las fotitos a lo Bukele si después no se garantiza la seguridad en las calles".

Carignano destacó la urgencia de" controlar el territorio, ya que la situación actual está cobrando vidas inocentes, subrayando la importancia de apoyar al gobernador Maximiliano Pullaro en este difícil momento".

Sin embargo, tras la ola de asesinatos llamó a la responsabilidad de toda la clase política, y aclaró: "¿quién podría estar en desacuerdo con que a los detenidos les saquen los teléfonos para que desde las cárceles no salga una sola orden de las banda narcos? Los quiero adentro, presos, lo más lejos de la sociedad y los vecinos que hoy sufren", sostuvo.

Igualmente, hizo hincapié en las consecuencias negativas de "promocionar" el accionar en cárceles: "esa foto a lo Bukele iba a generar reacción, no puedo creer que no hayan esperado eso. Tenemos que ser realistas, pero también tener en claro que no tiene que haber grietas en esto; tenemos que estar todos en contra del narcotráfico, todo el arco político".