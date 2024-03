Poletti reconoció que hay más de 150 baches en la ciudad de Santa Fe

Juan Pablo Poletti, Intendente de la Ciudad de Santa Fe, ofreció un balance de su administración, abordando temas como el transporte, el mantenimiento vial y el dengue.

En una entrevista con Cadena Oh!, Poletti declaró: “Realmente nosotros estamos en un contexto nacional de mucha incertidumbre. Sobre todo económico y en distintos aspectos. En esa incertidumbre trabajar se hace complicado, más que nada los que hacemos gestión, contar con previsibilidad es lo más importante. Saber a lo que uno se va a atener el mes que viene”.

Continuó: “Por un lado, ese escenario. Por otro lado, nos tocó asumir con una emergencia hídrica. Por suerte durante febrero y marzo nos dio un respiro. La maquinaria con las que nos encontramos, que tuvimos que ponerla a punto. Desde que iniciamos la gestión sacamos más de 68 vehículos a la calle, tractores, hidrogruas, camiones, más camionetas de la GSI, una ambulancia, una grúa”.

“Esto llevo a que nos tuviéramos que demorar más de lo previsto en lo planificado para esos meses que salí elegido hasta que asumí para poder llegar cambiar la ciudad como era el deseo de uno. Lo vamos a hacer, hay que tener paciencia. Hay que trabajar 24/7, tenemos un plan totalmente claro hacia donde queremos ir”.

Respecto al transporte público, Poletti señaló: “Santa Fe pudo destrabar el conflicto que tuvo la ciudad, la semana pasada, levantando el paro con un esfuerzo importante nuestro como el que está haciendo provincia. El lunes nos reunimos con todos los concejales porque la problemática realmente es importante y es grave. Ahora vamos a hacer un llamo para charlar con las universidades, con los usuarios, sentar a todos. Vamos a tener que bajar costos si no aparece el subsidio nacional”.

“Para seguir teniendo transporte público hubo que aumentar el boleto y hay que bajar los costos. Me refiero de ver los recorridos, ver los horarios bases y los picos para no tener colectivos dando vueltas gastando gasoil. Todo ese análisis hay que hacerlo uno por uno para no tener que seguir subiendo el boleto que no es lo que vamos a hacer. Si vuelve el subsidio voy a luchar para que el boleto baje”.

En cuanto al bacheo y arreglo de calles, comentó: “Nosotros tenemos una gran problemática y tenemos censados casi 170 baches peligros en la ciudad de Santa Fe. Baches peligros son los que ponen en riego de vida a un ciclista, a un motociclista o la rotura de un auto”.

“Estamos teniendo un gran problema que no es solo el costo de hacer el bacheo. Si no que estamos teniendo un problema, sobre todo con los baches que son de hormigón. Hoy en el mercado el hormigón es un precio que cambia diariamente”.

“Si estamos haciendo los bacheos en la calle de asfalto, que eso se hace con la fábrica de asfalto de la Municipalidad”.

Sobre el dengue, el intendente aseguró: “Estamos realmente con muchos casos donde se están haciendo bloqueos a destajo. Realmente se está trabajando muy bien con provincia, se articulan medidas".

