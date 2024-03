Oh Young Soo, actor de "El Juego del Calamar", fue hallado culpable de acoso

Oh Young-Soo, uno de los protagonistas de El Juego del Calamar, la serie coreana de Netflix, fue declarado culpable de agresión sexual. Fue condenado a 8 meses de prisión, 2 años de libertad condicional y 40 horas de educación sobre violencia sexual.

El juzgado de Seongnam, Corea del Sur, condenó al actor surcoreano, de 79 años de edad, a una pena en suspenso de ocho meses de prisión y a 40 horas de clases sobre violencia sexual, aunque podrá evitar entrar en la cárcel si en los dos próximos años no comete ningún delito.

¿Qué pasó con Oh Young-Soo, el actor de El Juego del Calamar?

En 2022, la fiscalía surcoreana acusó al actor Oh Young-Soo, sin detenerlo, de tocar inapropiadamente el cuerpo de una mujer en un paseo marítimo de Daegu y besar su mejilla frente a la residencia de la víctima a mediados de 2017. El caso, que se cerró a principios del 2022, se reabrió tras una apelación de la mujer.

En una declaración, Oh Yeong-Soo dijo al canal de noticias JTBC que "solo la tomó de la mano para guiarla por el lago". Y anadió: "Me disculpé porque (la mujer) dijo que no haría un escándalo al respecto, pero eso no significa que admita los cargos".

Consultado por los periodistas sobre si apelaría la sentencia, Oh Young Soo dijo brevemente “Sí".

Quién es Oh Young-Soo

El actor de 79 años, se convirtió en enero en el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro al mejor actor de reparto en una serie por su interpretación de un anciano aparentemente vulnerable en el thriller distópico de gran éxito de Netflix.

La serie coreana que imagina un mundo macabro en el que los marginados se enfrentan entre sí en juegos infantiles tradicionales que se vuelven mortales- se convirtió en el lanzamiento de serie más popular de Netflix, atrayendo a 111 millones de seguidores en menos de cuatro semanas tras su estreno en 2021. Sigue siendo uno de los programas más populares de la plataforma.

Después de la exitosa primera parte donde Oh Young-Soo fue uno de los protagonistas, se dio a conocer el adelanto de la segunda temporada de El Juego del Calamar.