Con bata de Javier Milei y desde la Quinta de Olivos, Fátima Florez desmintió rumores de separación

Fátima Florez desmintió, una vez más, los rumores de crisis y separación de Javier Milei a través de una contundente foto.

La humorista compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde se la ve de espaladas a la cámara, con los jardines de la Quinta de Olivos de fondo, y luciendo una bata con el dibujo de un león y el nombre de Javier Milei.

Además, Fátima Florez sumó al posteo la canción característica que el presidente utilizó en sus campañas, "Panic show", y lo arrobó.

¿Se separaron Javier Milei y Fátima Florez?

A comienzos de marzo trascendieron rumores de escándalo, crisis y separación entre Fátima Florez y Javier Milei; sin embargo, ambos lo desmintieron. Marina Calabró se comunicó con el presidente y dio la información durante su pase con Yanina Latorre en El Observador 107.9: "Me pasa que, como de alguna manera se sabe que tengo una relación de amistad de más de 10 años, me escriben a mí por el tema de Fátima y él".

"Entonces le digo 'pará, yo a todo el que me escribe le estoy negando la crisis, pero en una de esas estás en crisis... y no me dijiste, no me enteré'. Y él me negó todo, me dijo: 'No estamos separados. Olvidate, no sé de dónde sale ni me importa'".

En dialogo con TN show, Fátima también desmintió estar en crisis con el presidente y aseguró que el rumor fue “completamente falso”, y finalizó: “La relación es excelente”.

Pero el rumor se reavivó en las últimas horas cuando Chiche Gelblung aseguró que había una tercera en discordia entre Fátima y Javier. "Yo conozco otro personaje que está rondando en el palacio presidencial y me parece que le ganó a Fatima. No me preguntes quién es porque no lo voy a decir. Es una rubia, que antes de ser presidente me pidió que le haga gancho. 'Haceme gancho por favor, vos que tenés banca' me dijo", había dicho en declaraciones para Radio Mitre.

Tras el revuelo por sus dichos, el periodista dialogó con Carmen Barbieri en Mañanísima (El Trece) y sentenció: "No están más de novios. Yo creo que estuvieron, pero no cuadra más esa relación. Es lógico, porque es difícil llevar un noviazgo con esas tensiones que tiene un presidente... Es muy difícil. Creo que estuvieron, que fue una pareja sincera, pero bueno, ya está, terminó".

Fuente: Exitoina