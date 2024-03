Pico histórico de dengue: hay guardias colapsadas en todo el país

Las imágenes que pueden verse del país son las de los distintos hospitales desbordados por personas con síntomas compatibles con la enfermedad y, ante este escenario, muchos establecimientos informaron que ya no realizarán el examen.

La tasa de letalidad del dengue en 2024

La tasa de letalidad hasta el momento, expresada como el porcentaje de casos fallecidos en relación con el total de casos notificados, es del 0.07%.

"Durante 2024, desde la semana 1 hasta la semana 10, se notificaron 102.898 casos de dengue (lo que representa el 86% de los 120.007 casos registrados en la temporada 2023/2024)", señaló el informe epidemiológico.

Dengue: alerta por la circulación de dos tipos de virus

Lo cierto, es que la existencia de dos serotipos de dengue al mismo tiempo complica la situación. Expertos sostienen que el superponerse dos virus vuelve más grave el panorama debido a que podría provocar un brote de contagios.

En este contexto, también preocupa los casos de coinfección, es decir, que una misma persona se contagie de ambas variantes al mismo tiempo. Los expertos no descartan que esto suceda, aunque aún no se registraron casos.

Con respecto a la estación del año, se supone que la llegada del invierno viene acompañada de una disminución en los casos, sin embargo, esto no está garantizado ya que durante el invierno pasado tampoco se detectó una reducción en los contagios del virus.

Dengue: síntomas de la enfermedad

Debido al incremento de casos, es importante estar alerta a los síntomas de la enfermedad más frecuentes. Según el Ministerio de Salud, estos son:

Dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular y/o de articulaciones.

Náuseas y/o vómitos.

Cansancio intenso.

Aparición de manchas en la piel.

Picazón.

Sangrado de nariz y/o encías.

En caso de presentar signos de alarma como dolor abdominal intenso y continuo; mareo o desmayo; vómitos persistentes; somnolencia; intranquilidad o irritabilidad; sangrado en encías, vómitos, orina o heces se debe acudir a un centro de salud de inmediato ya que la enfermedad puede tener formas graves y causar la muerte.

Dengue: como prevenirlo

Según las diferentes campañas de prevención, la medida más eficaz para detener la transmisión de la enfermedad es disminuir las poblaciones de mosquitos, y por ende reducir al vector de la enfermedad. Para eliminar los criaderos de dengue se recomienda:

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, tales como: latas, botellas, neumáticos,etc-

Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego: por ejemplo baldes, palanganas, tambores, juguetes, etc.

Cepillar, limpiar y cambiar regularmente el agua de bebederos de animales cada 2 o 3 días, cubrir y desagotar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

Reemplazar el agua de las macetas o contenedores de plantas por arena, evitando que se forme un charco en la parte superior.

Mantener los patios y jardines desmalezados.

. Destapar canaletas y desagües de lluvia.

Verter agua caliente (100°C) en las paredes de rejillas de desagüe y colocarles mallas metálicas o tela mosquitera.

Mantener tapados los tanques y recipientes (aljibes, cisternas, etc.) que se usan para recolectar y almacenar agua, evitando dejar espacios o aberturas por donde los mosquitos puedan ingresar.

(aljibes, cisternas, etc.) que se usan para recolectar y almacenar agua, evitando dejar espacios o aberturas por donde los mosquitos puedan ingresar. Mantener limpias y cloradas las piletas de natación. Cubrirlas cuando no se utilicen.

Por otro lado, también se puede prevenir la picadura del mosquito. Para eso se recomienda: