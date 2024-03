La UNL no descarta vender parte de su patrimonio para afrontar gastos

Las universidades públicas continúan funcionando con el presupuesto reconducido del año 2023, sufriendo los embates de los altos niveles inflacionarios que superaron el 200% anual. Si bien hubo trascendidos mediáticos de un posible incremento del 70% en las partidas, hasta el momento no hay información oficial y la incertidumbre reina en las gestiones de las diversas casas de estudio. En este contexto, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) no descartó la posibilidad de vender parte de su patrimonio para afrontar los gastos de funcionamiento.

"Con los fondos sin incrementos claramente no llegamos a cumplir todas las funciones que tendríamos que cumplir. A medida que pasa el tiempo tomamos decisiones, hoy estamos postergando algunas. Si bien hay partidas que no serán necesarias, hay otras acciones que no podemos dejar de hacer e implican la necesidad de conseguir fondos", dijo el rector de la casa de altos estudios, Enrique Mammarella.

Sobre la manera de afrontar los gastos, el rector comentó que en el caso de febrero el 50% del presupuesto que recibe la UNL fue para pagar la tarifa eléctrica. "Tenemos más de 63 edificios muchos de los cuales tienen más de un medidor, y al valor de la energía eléctrica de hoy está al 50% del presupuesto para gastos de funcionamiento"

Al ser consultado sobre si se podría llegar a vender bienes de la institución para hacer frente a los gastos, Mammarella expresó que "llegado el momento se evaluará, son decisiones que toma el consejo superior".

"Tenemos diversas alternativas, obviamente no quisiéramos dejar de tener ningún activo, pero tiene que ver con la responsabilidad de que la universidad tiene que funcionar", manifestó el rector.