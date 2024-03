Di María aclaró nuevamente que no tiene apuros en definir su futuro: "Estoy esperando que se termine el contrato con el Benfica"

Este martes al mediodía, Ángel Di María hizo referencia nuevamente a su posible regreso a Rosario Central. Cada vez que es entrevistado es consultado sobre este tema y no oculta su anhelo de ponerse la casaca auriazul después de tantos años.

"Es un sueño poder volver. Siempre lo dije y lo voy a decir siempre. Estoy siempre pendiente de todo lo que sucede en Central", manifestó el Fideo en diálogo con ESPN.

"Son sueños que se pueden hacer realidad. Siempre dije que quería volver al Benfica y lo pude hacer. Ahora queda este paso. Siempre aclaré que quería terminar mi carrera en Central y sigo con eso en mi cabeza. Igualmente siempre con la misma tranquilidad", expresó Di María acerca de su deseo de retornar a Arroyito.

"ES UN SUEÑO EL PODER VOLVER. ESTOY SIEMPRE PENDIENTE DE CENTRAL. AYER ESTUVE VIENDO EL SORTEO DE LA #LIBERTADORES", Ángel Di María manifestó su anhelo de volver al Canalla. pic.twitter.com/CnljEoskPQ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2024

Más allá de las elevadas expectativas que hay en torno a su regreso, el zurdo aclara en todas las notas que está tranquilo y sin apuros: "Estoy esperando que se termine el contrato con el Benfica y veré qué es lo que hago".

Luego, admitió que estuvo al pendiente del sorteo de la Copa Libertadores y analizó la zona que le tocó a los rosarinos: "Ayer lo estuve mirando. No sé si es un buen grupo o no, creo que será importante que Central se haga fuerte como local como lo viene haciendo en el torneo doméstico. Si en Rosario cumple con sus deberes se terminan dando las cosas".

Por último, se refirió a su relación con Miguel Ángel Russo: "No somos tan cercanos pero él siempre me manda mensajes y es muy respetuoso. Es uno de los ídolos del club y amado por todos. Para mí eso es un orgullo hablar con él. Me pone muy feliz que se muestre interesado en mi vuelta".