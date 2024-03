Escándalo en Newell's: Franco Díaz dijo ser hincha de Central y la dirigencia le aplicará una sanción

¡Escándalo en el fútbol rosarino! Franco Díaz, uno de los refuerzos que llegó a Newell's para esta temporada, afirmó ser hincha de Rosario Central y la dirigencia leprosa podría aplicarle una sanción.

Este miércoles por la tarde, se hizo viral un video en las redes sociales en el cual el mediocampista de 23 años fue grabado dentro de su auto por un grupo de jóvenes. “¿De qué cuadro sos?”, le consultó una de las chicas. La respuesta no tardó en llegar: “Nosotros, de Rosario Central”. La publicación generó un revuelo en todo el ambiente y suscitó el fastidio de todo el Pueblo Leproso que pide por su rápida salida.

Por culpa del aumento de las críticas, el propio Díaz utilizó sus redes sociales para pedir disculpas y aclarar la situación. "No me di cuenta que me estaban grabando. Fue bajo una situación tensa y lo dije para zafar de la situación. Estoy muy contento en el club más grande del interior. Espero que sepan disculparme y entenderme", expresó el ex Platense.

Un consejo Franco Diaz, anda buscando club porque te vas o te vas.

Un consejo Franco Diaz, anda buscando club porque te vas o te vas.

A mitad de año nos desprendemos de este paquete.

Si bien no hay ningún comunicado oficial, la dirigencia de Newell's tomaría represalias. En principio, le aplicaría una sanción a Díaz que podría ser económica o bien deportiva. Sin dudas, el jugador no tomó en cuenta la forma en la que se vive el fútbol en Rosario y tendría serias consecuencias. ¿Podrá superar este momento y ganarse la consideración de la hinchada leprosa o tendrá que irse por la puerta de atrás?