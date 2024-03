Pablo Javkin abrió las sesiones del Concejo: "Contamos con el coraje del Gobernador"

Este jueves el intendente Pablo Javkin encabezó el acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo que había sido postergado por el reclamo de los taxistas tras la seguidilla de crímenes a choferes y que luego se profundizó con otros ataques como el del playero.

Habló de una “Rosario lastimada” y se mostró firme en contra de las amenazas de las que suele ser blanco tanto él como el gobernador Maximiliano Pullaro, a quien destacó por su coraje. Dijo que sus únicas “armas son hacer y cuidar” y en tal sentido anunció la creación de más centros Cuidar, la instalación de más luces LED, con chips incorporados para rastrearlos en caso de ser robados, la urbanización de Tablada y el plan Vereda en el centro. Asimismo, anunció “el parque industrial y logístico más grande de la ciudad”. Y reclamó al gobierno nacional reanudar la asistencia a los comedores sociales.

“Ya todos saben que no tenemos armas de fuego y para eso contamos con el coraje de un gobernador al que no le tiembla el pulso y con el que nos paramos codo a codo”, sostuvo Javkin en el discurso que tendría que haber pronunciado el 7 de marzo pero que tuvo que ser suspendido por, justamente, la dramática situación de la ciudad, convulsionada por una seguidilla de asesinatos a trabajadores.

Se trata del primer mensaje de Javkin de su segundo y último mandato, con sus planes para este 2024, sacudido de arranque por la violencia. En tal sentido, entre los invitados, estaban el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni y la vicegobernadora Gisela Scaglia.

Aseveró que sus únicas armas son “hacer y cuidar” y estar cerca de los vecinos. Y bajo ese concepto planteó algunas propuestas y defendió lo hecho hasta ahora, incluso el sostenimiento del transporte urbano que los últimos días sufrió un fuerte incremento de tarifa.

Anticipó entonces la inauguración de la ampliación de los Centros Cuidar de Flammarion y 23 de Febrero, y del nuevo Centro Cuidar en barrio La Sexta. “Sumamos seis nuevos Centros Cuidar en estos cuatro años, llegando a 40 en toda la ciudad”, precisó y destacó el flamante Centro de Salud Hermes Binner que comenzó a funcionar este febrero: “Vaya como un pequeño homenaje a quien más nos enseñó el valor de cuidar”.

En materia de urbanización, adelantó la transformación integral del noroeste rosarino y recordó el cambio que supuso en Banana, pasar de villa a barrio. Lo mismo, anticipó, buscará hacer junto al gobierno nacional en la zona de Sorrento y Cullen: “Retomar una obra histórica que fue injustamente detenida y postergada”. No mencionó el paralizado Monumento, pero sí reclamó a Nación “continuar con la obra de la Tecnoteca en el Galpón 13, un proyecto seleccionado por el Banco Mundial”. Y ponderó el avance con la Provincia en Los Pumitas.

“Les debemos estas obras a los vecinos, pero sobre todo a la memoria de Maxi Jerez”, resaltó y agradeció la presencia en el recinto de la familia del nena asesinado.

En materia industrial, adelantó el envío al Concejo de un proyecto para extender el Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas con 110 hectáreas sobre la autopista Rosario-Córdoba sobre el límite con Funes, “desarrollando el parque industrial y logístico más grande de la ciudad”.

Entre otras intervenciones urbanas, anunció la finalización, con ayuda provincial, de la segunda etapa de avenida Newbery, la reconstrucción integral de avenida Ayacucho entre bulevar Segui y Lamadrid, la reconstrucción del puente del Saladillo y su cascada.

“Ya iniciamos un nuevo Plan de Veredas reconstruyendo el corredor de alto tránsito de Santa Fe entre Dorrego y Maipú, seguiremos por San Lorenzo y recuperaremos los paseos comerciales de Barrio Industrial y Azcuénaga”, añadió.

Insistió, como el año pasado, en agilizar la burocracia municipal y, en tal sentido, anticipó que desde esta semana, ya se puede usar el Whatsapp municipal para hacer reclamos a cualquier hora del día con el MuniBot y la digitalización de 120 trámites. “Simplificamos 400 y creamos el Perfil Digital donde más de 350 mil rosarinos pueden hacer sus gestiones directamente desde rosario.gob.ar sin tener que presentar un solo papel”, ponderó.

Para abril, anunció también la licitación de la reposición de cada una de las LED robadas y la reconversión de los barrios Industrial, Fisherton Este y Lisandro de la Torre: “Nos pusimos la meta de hacer de Rosario una ciudad con el 100% de luces LED”.

Unido a esto, dijo que instalarán chips de monitoreo en los dispositivos “que le permita a las fuerzas de seguridad rastrear la ruta de las economías delictivas que están detrás de estos robos”.

“Las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos, ya sea para ponerle luz en la cuadra o llevar a su hijo al médico o a la salita de primera infancia y que lo atiendan bien y con amor. Hacer mucho y cuidar todavía más, esa es la tarea”, insistió y aseguró: “Rosario es una ciudad de gente buena. Estamos lastimados, pero no nos van a ganar. Este es quizás el momento más grave que nos toca vivir en nuestra historia. Les pido a todos y cada uno que salgamos juntos a decirle al país y al mundo que está ciudad hermosa no se rindió nunca, que Rosario no se va a rendir jamás. Que no vamos a dar ni un paso atrás".

“No será fácil. No será de la noche a la mañana. Otra vez nos toca atravesar tempestades. Pero lo dije, lo diré siempre y lo dirán los hijos de nuestros hijos: nunca subestimen la fuerza de la gente buena de Rosario, porque Rosario siempre puede”, cerró.