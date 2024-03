El ex de una famosa será padre: ¿quién es?

Pochi de Gossipeame reveló en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas) que Leo Fariña será padre por primera vez con una modelo.

“Leo Fariña va a ser papá, recordemos que él estuvo en la cárcel y fue ella la que lo anunció en sus redes”, reveló la panelista sobre el exmarido de Karina Jelinek.

“Es la primera vez que va a ser papá él”, agregó Marcia Frisciotti en el programa de Ciudad Magazine sobre el Fariña, que está en pareja con Camila Roales.

EL POSTEO DE LA NOVIA DE LEO FARIÑA QUE CONFIRMA EL EMBARAZO

Camila Roales, la actual pareja de Leo Fariña, publicó en sus redes sociales la noticia de que serán padres por primera vez y Pochi de Gossipeame lo compartió.

“¿Hay algo más mágico y maravilloso que dentro del cuerpo de una mujer haya dos corazones latiendo? Gracias, mi amor, por darme la familia que soñé desde chiquita”, escribió la modelo.

En su posteo, también expresó: “Vos me inspiraste y me diste la confianza para asumir semejante tarea de ser madre. No tengo dudas que elegí el mejor papá para mi bebé y que vamos a ser el mejor equipo los tres juntos”.

Fuente: ciudad Magazine