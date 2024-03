Colón buscará hacerse fuerte como local y volver a la senda del triunfo

Este lunes a partir de las 21:45hs, Colón enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Brigadier Estanislao López por la octava fecha de la Primera Nacional. El joven Bryan Ferreyra será el árbitro del encuentro.

El equipo de Iván Delfino buscará volver al triunfo luego de los empates frente a Aldosivi y el último ante Mitre (SdE) que dejó un sabor amargo por la forma en la que se dio. Para lograr ese cometido, intentará aprovechar la localía y recuperar la punta de la Zona B.

Respecto al equipo, la intención del entrenador es repetir el once de memoria que viene de jugar cuatro encuentros de forma consecutiva. No obstante, Sebastián Prediger sufre una sobrecarga muscular y está en duda para ir desde el arranque. En caso de que el Perro no llegue, Cristian Vega ocupará su lugar.

La buena noticia para Delfino es que podrá contar nuevamente con Christian Bernardi, Nicolás Leguizamón y Braian Guille. Cada uno de ellos superó con creces sus respectivos problemas y estarán a disposición del técnico si el cotejo lo requiere.

Por su parte, el equipo de Rubén Forestello también viene de igualar dos partidos de forma consecutiva ante Atlanta como visitante y frente a Almirante Brown en Salta. Actualmente, está en la sexta colocación con 13 puntos producto de tres victorias y cuatro pardas.

En cuanto al once, Ariel Cháves e Ignacio Sanabria volverán a ser tenidos en cuenta tras superar la fecha de suspensión. A su vez, Rubén Villarreal entrará por el expulsado Facundo Heredia.

Probables formaciones

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Paolo Goltz, Hernán Lópes, Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger o Cristian Vega, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; Alexis Sabella y Axel Rodríguez. DT: Iván Delfino.

Gimnasia y Tiro de Salta: Federico Abadía; Ivo Cháves, Ezequiel Neira, Daniel Abello, Ignacio Sanabria; Ariel Cháves, Roberto Birge, Walter Busse, Rubén Villarreal; Fabricio Rojas y Lautaro Gordillo. DT: Rubén Darío Forestello.