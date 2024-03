Delfino analizó la victoria: "Jugamos bien y pudimos terminar con más goles"

Este lunes, Colón venció por 1 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Brigadier Estanislao López por la fecha 8 de la Primera Nacional. Durante la conferencia de prensa en el post partido, Iván Delfino se mostró conforme con el rendimiento de su equipo: "Jugamos bien y pudimos terminar con más goles. Lo importante es que el equipo sigue creciendo y siendo agresivo".

"Uno siempre trabaja para sumar puntos. Claro que en algún momento puede pasar lo otro, pero el punto es que el equipo siga mostrando rebeldía. Hoy el recambio entró muy bien y eso es importante para mantener el nivel", señaló.

"Estamos en crecimiento, la perfección en esto no existe. Nuestro trabajo es elegir el momento de los jugadores, sabiendo que es difícil mantener un nivel tan alto", prosiguió.

En referencia a la ineficacia de su equipo para definir los partidos, Delfino remarcó: "A mí me preocuparía que mi equipo no genere nada. Hay veces que no se puede convertir, ojalá podamos ser más efectivos. Eso no me tiene preocupado, son cosas del partido y lo importante es que llegamos a situación de gol".

"Valoro el sentido de pertenencia de jugadores como Leguizamón, Jourdan, Prediger, Goltz. Todo es contagio en el fútbol y para nosotros tenerlos en el plantel es muy importante", enfatizó en la predisposición de estos referentes.

Por último, aclaró la importancia que tiene Sebastián Prediger en cancha: "Por más que tenga molestias no lo voy a sacar, eso lo tiene que saber. Tenerlo en cancha significa mucho, porque aporta experiencia y jerarquía".