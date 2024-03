Lionel Scaloni habló en la previa al amistoso con Costa Rica: ratificó varias modificaciones y se refirió al posible listado para la Copa América

Primero ratificó que Ángel Di María integrará el once inicial y se refirió a la amenaza que le dejaron a Fideo y su familia en el ingreso al barrio privado en Funes, donde suelen quedarse cuando vienen al país. “Hablé con él y mañana va a jugar y no cambia nada. Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite, pero lo más importante es que juegue, que es lo que lo va a distender un poco. Hablé otras cosas con él que me las guardo para mí”.

Después, aclaró que habrá modificaciones respecto del equipo que jugó contra El Salvado: “La idea es hacer cambios. Serán cinco o seis cambios. Todavía no les dije el equipo a ellos, pero la idea es hacer cambios”.

Al ser consultado por Alejandro Garnacho, adelantó que sería titular. “Entró bien (contra El Salvador) y es una posibilidad también que pueda jugar. Así que ya tienen dos (contando Di María)”.