Masiva movilización docente en Reconquista

En su segunda semana de paros, este martes, docentes públicos y privados de los Departamentos General Obligado, San Cristóbal, Vera, 9 de Julio, y San Javier, comenzaron a concentrarse frente a la sede Regional del Ministerio de Educación, en la Ciudad de Reconquista.

En el móvil de Cadena Oh!, Rodrigo Alonso, titular de Amsafe, señaló: “Es masiva porque expresa el malestar que tenemos los docentes. Los compañeros de Obligado, de San Cristóbal, de Vera, de San Javier, junto a los compañeros de Sadop estamos exigiendo que la Provincia presente una nueva propuesta”.

Y agregó: “Esa propuesta tiene que mejorar el salario de los docentes, ese aumento salarial tiene que ir en línea con la inflación. Es necesario que se salde la deuda que tiene con los trabajadores activos y jubilados de la paritaria 2023. Esa propuesta tiene que tener una mejorar en las condiciones de trabajo”.

Por su parte, Pedro Bayúgar de Sadop explicó: “Como evaluación importantísima. Precisamente por toda la presencia de todos los compañeros y compañeras de todo este norte. Estamos en estas circunstancias porque el gobierno no quiere negociar, no quiere ofrecernos ni debatir un salario digno acorde a esta circunstancia. No quiere reconocer que el impacto de la inflación en el costo que tiene para la vida”.

