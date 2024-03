Encontraron el auto utilizado durante la amenaza a Di María

Según fuentes oficiales, el vehículo fue encontrado abandonado y sin ocupantes en Espinosa y calle 1818, en la zona sudoeste de Rosario, jurisdicción de la seccional 19ª. Todo se dio a partir de un llamado a la central de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia del auto de un auto sospechoso abandonado en ese lugar.

El hecho sucedió el lunes a la madrugada. La nota con una amenaza contra familiares de Di María que viven en el barrio cerrado Funes Hills Miraflores fue arrojada desde un Renault Megane gris, según las imágenes que trascendieron de una video cámara.

El escrito era una suerte de advertencia para que le digan al jugador que no vuelva a Rosario porque en ese caso le matarían a un familiar. Antes de que los ocupantes del vehículo huyeran a gran velocidad se escucharon cuatro detonaciones sobre las cuales no hubo más precisiones porque en el lugar no se hallaron vainas servidas ni impactos de bala contra las instalaciones del country.

La investigación del hecho fue derivada de la Fiscalía de Flagrancia a la unidad de Balaceras y quedó en manos del fiscal Pablo Socca, quien ordenó una serie de medidas sobre las cuales hasta el momento no hubo novedades. Según fuentes judiciales la nota, que fue encontrada en una bolsa de plástico, será enviada a peritar.

La amenaza se concretó pasadas la 1.30 del lunes en la avenida Fuerza Aérea al 4200 de Funes, en la puerta principal del barrio privado donde “Fideo” Di María tiene una propiedad en la que suele alojarse cuando viene a la ciudad. Este diario no pudo confirmar si en esa u otra propiedad de Miraflores viven actualmente parientes del futbolista del Benfica de Lisboa surgido en las inferiores de Central. Lo cierto es que el paquete arrojado contra el portón principal tenía como destinatario a la “familia Di María”.