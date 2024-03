Fuerte reclamo de la UOM al sector empresario

"Esta no debería ser solo una lucha del sindicato, el empresariado también debería entender la importancia de que sus trabajadores perciban sueldos dignos, dada l productividad de cada metalúrgico".

La expresión cada vez más frecuente es: "No es que el gremio no pide, los industriales no dan". Así lo destacan gremialistas y trabajadores en cada movilización que se realiza y se niegan a aceptar un porcentaje de aumento que a todas luces es bajo.

La UOM rechazó nuevamemte las propuestas de las Camaras Empresariales, expresando que la misma fue "mezquina".

"Nosotros pedimos un 35% de recomposición salarial, nos ofrecieron oportunamente un 15%, luego un 20,6% y en ambas ocasiones dijimos que no".

Los compañeros de la Seccional Santa Fe acopañamos la movilización en la ciudad de Campana, donde miles de metalúrgicos de diferentes puntos del país se concentraron frente a la fábrica TENARIS, que integra el grupo TECHINT, cuyo propietario (Paolo Roca) es "el que más niega una paritaria con sueldos justos.

En los próximos días hay nuevas reuniones a la espera de lograr acuerdos, que le permitan al trabajador tener sueldos dignos.