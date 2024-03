Se realizó el conversatorio “Memoria, Verdad y Justicia, 40 años de la recuperación democrática”

La agenda de actividades en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, concluyó este miércoles, con un conversatorio a cargo de la abogada y escritora Noemí Berros y la también abogada, docente y ex vicegobernadora de Santa Fe, Griselda Tessio.

La iniciativa, que se realizó en la sala Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, fue organizada en conjunto con la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia.

El conversatorio “Memoria, Verdad y Justicia, 40 años de la recuperación democrática” fue moderado por el director provincial de Memoria Democrática, Ramón Verón, y la diputada provincial Varinia Drisun, y formó parte de una agenda conjunta con los ministerios de Cultura e Igualdad y Desarrollo Humano, denominada “Mes M: mujeres, memoria y movimiento”.

Luego de la actividad, Verón sostuvo que con esta actividad “estamos cerrando un cúmulo de actividades que se desarrollaron en toda la provincia, organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos, en conjunto con el Ministerio de Cultura. La presencia de Noemí Berros y Griselda Tessio destaca la importancia de la jornada. Es sanador que la sociedad se exprese para recordar el 24 de marzo”.

Por su parte, Drisun destacó que “este encuentro nos conmueve a partir de la experiencia concreta de llevar adelante responsabilidades en los juicios de lesa humanidad. En estos momentos es valioso reivindicar la memoria, así como también poner en palabras las ideas de recuperación de la historia, que es parte del presente y de la búsqueda de nuestra identidad como nación y democracia”.

En tanto, Berros valoró que “la provincia de Santa Fe y la Cámara de Diputados y Diputadas promuevan y concreten la realización de una charla en materia de derechos humanos, a 40 años de la vuelta a la democracia. Es importante por el clima actual, vinculado al negacionismo y a la reivindicación de la dictadura militar. La existencia de estas actividades, que permiten profundizar acerca de la necesidad de la construcción, mantenimiento y refundación del pacto democrático y de la memoria colectiva, es fundamental”.

Por último, Tessio recordó los días previos al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y describió que “con mi padre ya sabíamos que no era un golpe más y que se avecinaban tiempos muy oscuros para el país. En un momento de negacionismo como este, no alcanzan las voces y los encuentros para seguir insistiendo en lo que pasó en el país y en el nunca más”. En ese marco, destacó que, “en materia de derechos humanos, la provincia de Santa Fe está en el buen carril. Actos como este me complacen. Los derechos humanos no es un tema político o ideológico solamente, es un tema moral”.

Las disertantes

Noemí Berros es una destacada profesional con una amplia trayectoria académica y judicial. Su labor como presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario en la causa ‘Fe­ced II’ demostró un compromiso ejemplar con el respeto a las víctimas de delitos de lesa humanidad y con la sociedad en su conjunto.

Griselda Tessio se desempeñó como Fiscal Federal de la Nación ante los Tribunales Federales de Santa Fe en 1984 y 2007; y fue designada por el Procurador General de la Nación para dirigir la Unidad de Investigación a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, con jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Su trabajo estuvo marcado por una militancia permanente en la defensa de los Derechos Humanos.