Kily González reconoció tras otro empate agónico: "Hay que saber cerrar los partidos y no lo supimos hacer"

Este miércoles, Unión empató 2-2 frente a Lanús en La Fortaleza por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. Al Tatengue le volvieron a empatar el partido en los últimos minutos, tal como pasó frente a Central Córdoba en la fecha pasada. Sobre esta situación habló Cristian González en conferencia de prensa.

"Hay que superarnos, son errores que tenemos que aprender, no podemos regalar estos cuatro puntos, hay que saber cerrar los partidos y no lo supimos hacer", reconoció el Kily al comienzo de la charla con los periodistas.

"Estamos golpeados, teníamos un partido casi definido, habíamos generado muchas situaciones. Ellos llegaron más por empuje que otra cosa. Hay que saber manejar el partido y cerrarlo", enfatizó en la necesidad de trabajar en el cierre de los encuentros.

Más adelante, expresó: "Esto es fútbol, los jugadores no son robot. Lamentablemente estamos pagando con puntos nuestros errores. Hay que seguir, tenemos jugadores que entregan todo y ahora más que nunca tenemos que estar fuertes".

Luego, recordó dónde estuvo Unión a fines de 2023: "Hace cuatro meses nos salvamos del descenso, no le hagamos creer a la gente que somos el Real Madrid. No nos olvidemos de donde estábamos, Obviamente, vamos a jugar para clasificar pero no equivoquemos a la gente".

A modo de cierre, el Kily manifestó que harán lo posible por cumplir el objetivo: "Lo que sí puedo decir es que vamos a pelear hasta el final contra quien sea. El fútbol no te da tiempo y tenemos que levantarnos, somos los primeros que queremos clasificar. Todavía estamos más vivos que nunca, aún quedan 6 puntos y está todo muy parejo. Tenemos que cambiar la mentalidad y espero que tengamos esa cuota de suerte para poder clasificar".