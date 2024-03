Reapareció Del Potro y se refirió a su vida alejada del tenis: “Estoy trabajando en encontrar mi nuevo rol en este ambiente”

Juan Martín del Potro volvió a aparecer en la vida pública en Miami, la ciudad en la que eligió permanecer la mayor parte del tiempo de sus días ya cerca de su retiro. Lejos de los micrófonos busca conciliar su nueva vida con los frutos que le dejó su gran carrera como tenista.

Al comienzo de la charla, la Torre de Tandil comentó cómo lleva su vida fuera de Argentina: "Estoy bien, cómodo, tranquilo. Pero también es distinto el rol que tengo en un torneo de tenis (se sonríe). Aunque, la verdad, es que puntualmente el Miami Open y el US Open siempre fueron lugares muy especiales para mí, así que vengo con alegría. Acá me tratan muy bien".

Inmediatamente, el ganador del US Open 2009 señaló lo que echa de menos de su vida como deportista: "Estoy trabajando todo esto para recordar lo lindo del tenis, de buena manera y que no me afecte. Pero lleva su tiempo, es un proceso que hay que trabajarlo día a día".

"Más allá de esto, suelo decir que estoy trabajando en encontrar mi nuevo rol en este ambiente y empezando a entender que cuando se terminan caminos se abren otros nuevos y que así es la vida", expresó el ex tenista.