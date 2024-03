Emiliano Peralta: "No nos satisface la sanción al fiscal Edery"

El diputado provincial del bloque Somos Vida, Emiliano Peralta, visitó los estudios de Sin Mordaza Tv y se manifestó sobre el proceso contra el fiscal Matías Edery. "No me satisface la decisión pero permite volver a tomar posición sobre otros delitos del acusado", apuntó.

"Para mi el proceso arranca mal con la elección del acusador. No tengo ninguna animosidad ni me interesa, ni contra Edery, ni Palo Oliver ni Traferri... Confié en el proceso que realizaría Palo Oliver, aunque se conocían sus posiciones. No voté su remoción, pero evidentemente me equivoqué. En momentos lo que hacía parecía una defensa".

"Nosotros nos pusimos a evaluar la conducta del fiscal. Algunas encuadran en faltas, leves o graves y otras encuadran, o podrían encuadrar, en delitos dolosos. Esto está siendo investigado. Lo que la comisión tomó de manera unánime fue en relación a lo que hace a los delitos dolosos, no vamos a tomar sanción porque eso lo va a determinar la justicia; respetamos el principio de inocencia", explicó.

"En relación a las faltas, yo entiendo que son gravísimas, lo plantee en el seno de la comisión. Teniendo en cuenta casos análogos similares y casos peores, y a él le dan 3 meses, no se guardaba proporcionalidad. Yo anticipé que ese dictamen no lo iba a acompañar. Propusieron que sean 4 meses pero desde el 7 de marzo, cuando le dieron la sanción provisoria. Pero eso se contradice con lo que históricamente ha decidido la comisión, que una cosa es la preventiva y otra cosa es la sanción. Después de mucho intercambio se acordó una suspensión de cuatro meses desde el momento en que vaya a salir la sanción en sesión conjunta que será el 11 de abril".

En este sentido, admitió "A mi no me satisface, pero también entiendo que de esta manera expresamente dejamos reservada la posibilidad de volver a tomar posición en caso de que se lo encuentre culpable de algunos de los delitos dolosos. Esto sin perjuicio de que la justicia tome sus decisiones. Si queremos recuperar la confianza en políticas e instituciones, todo este proceso dejó mucho que desear".

Reforma en el Código Procesal Penal

"Logramos sacar un proyecto mucho mejor del que llegó. Se escucharon muchos especialistas, casi la totalidad de lo que nosotros planteamos fue recogido", detalló respecto al desarrollo del debate.

"Hay ciertas cosas que decidimos no votar. Algunas son muy técnicas y otras no. Queremos darle todas las herramientas a los fiscales para que investiguen, en el marco de las garantías constitucionales que tenemos. Pero si hay decisiones que van por fuera de esas garantías, los procesos futuros pueden ser nulos".

"Uno entiende la excepcionalidad pero esto va más allá de las circunstancias actuales de Rosario. No es lo mismo lo que ocurre en Rosario que en Las Toscas, por ejemplo. Nosotros tenemos un límite en ese sentido", dijo por último.