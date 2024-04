Tini Stoessel habló sobre su salud mental: "Me diagnosticaron depresión"

Tini Stoessel lanzó su nuevo álbum, "Un mechón de pelo", conformado por canciones que hablan sobre su vida privada y los momentos más complejos por los que atravesó.

Por qué su nuevo álbum se llama "Un mechón de pelo"

La artista dio una entrevista para MTV y abrió su corazón al contar por qué se cortó el pelo para este nuevo material: "Mi pelo siempre fue algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera, en mis videos... Al siempre tenerlo largo, yo sentía que me generaba muchísima fuerza y era lo que me representaba mucho. Pero cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo".

"Y con el pelo es como que... me miraba al espejo y no me encontraba, no me hallaba. Iba y me cambiaba el color de pelo. Y me volví a mirar en el espejo, y seguía, y seguía y seguía ahí. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, por así decirlo, y a nivel emocional, se vio reflejada mucho en mi pelo y en lo que soy hoy", agregó.

Y explicó: "Y aun así, aunque lo tenga cortito, me siento una mujer completamente distinta para bien, empoderada, que crecí muchísimo, que aprendí muchísimas cosas. Y bueno, por eso el álbum se llama así, Un mechón de pelo".

Sobre el concepto del disco y la búsqueda del mismo, Tini se sinceró: "La realidad es que el proceso de este álbum fue distinto a los procesos que tuve anteriormente con mis otros álbumes. Y es que entré al estudio con el concepto realmente ya armado, con las canciones desarrolladas conceptualmente por más de que no hayan estado escritas. Entonces entramos al estudio ya sabiendo de qué iba a tratarse cada canción".

"Es un álbum que te va contando una historia, en algún punto. Y muy profunda, también, muy compleja. Así como son las canciones, también lo tienen las visuales, los videos, lo tienen las fotos. Y por eso nos importó mucho desarrollar no solamente el tema de la música, sino también lo visual para acompañar y para terminar de contar realmente bien esa historia y cada canción", detalló.

A su vez, Tini Stoessel destacó que lo que más le gustó de armar este material fue pensar la idea de cada video, desarrollarla y poder interpretarla.

Fuente: Exitoina