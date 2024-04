La Municipalidad suspendió el Estacionamiento Social Asistido

"Estamos evaluando y viendo cuál es la mejor opción, pero por ahora no se va a implementar", confirmó el primer mandatario consultado por este tema. En tanto, ratificó que "cuando impacte la actualización del SEOM, no va a haber más trapitos en el centro".

“Vinimos a afrontar problemas, no a mirar a otro lado a problemas históricos, que viven día a día los santafesinos (…) Desarrollamos una idea, y no tenemos la verdad absoluta y cuando la idea, que se terminaron enterando los vecinos por los medios antes que nosotros lo comunicáramos, salimos a dar la cara, a hablar con los vecinos puerta por puerta, y si nuestro programa no cierra y aparece una propuesta superadora, lo haremos” enfatizó Poletti.

Además, aseguró que tienen la voluntad de solucionar el problema y confirmó que “no va a haber trapitos en la zona del Seom. Cuando este comience a funcionar en forma moderna como queremos no va a haber porque es una actividad ilegal”. Por otro lado, remarcó que si aparece un programa alternativo lo van a revisar.