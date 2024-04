El intendente de Malabrigo reclamó la reparación de la ruta nacional 11

El Intendente de Malabrigo, Roberto Spontón, se volvió viral la semana pasada al compartir un video que muestra el deterioro de la ruta nacional 11. Este video forma parte de un petitorio presentado al Defensor del Pueblo, Jorge Henn, solicitando urgentemente la reparación del segmento entre Malabrigo y Vera.

En una entrevista con Cadena Oh!, Spontón declaró: “El petitorio que nosotros lo encaramos con la urgencia de la reparación. El tramo Malabrigo—Vera es como el más grave. Lo que no significa que no tengamos los mismos inconvenientes, como otros lugares a lo largo de la Ruta 11”.

Leer también: Juntan firmas para que se arregle la Ruta Nacional 11

Además, resaltó: “Pudimos reunir casi 700 firmas presenciales en un día. Algo que hasta a nosotros nos estamos asombrados con el acompañamiento de toda la población, de todas las instituciones intermedias. Porque es verdad que nuestra ruta 11 es la ruta, la de producción, pero también del trabajo, porque nuestros docentes se van a dar clases por esta ruta, es la de nuestros policías que se van a prestar servicio a otras localidades y permanentemente se arriesga la vida”.

Spontón también recordó: “Yo fui concejal en años anteriores y a este reclamo se lo hemos hecho al gobierno de Cristina, al gobierno de Macri, al de Alberto y hoy al Gobierno de Milei. Claramente, no tiene que ver con política, sino con la responsabilidad que nosotros tenemos como funcionaros de cuidar a nuestros vecinos”.

Para concluir, informó: “Me consta que el ministro, Lisandro Enrico está en contacto con las autoridades nacionales y se va a juntar esta semana”.

Escucha la nota completa acá.