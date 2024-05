Milei habló de las Malvinas y ratificó su admiración por Margaret Thatcher

El presidente Javier Milei volvió a elogiar esta semana a la ex primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, defendió la visita del Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron a las islas Malvinas el último mes de febrero y dijo que la soberanía no estaba en discusión. “Si ese territorio está ahora en manos del Reino Unido, tiene derecho a hacerlo. No lo veo como una provocación”, indicó.

En esta línea, Milei dijo que buscará la recuperación de las islas a través de un “proceso de negociación de largo plazo en el marco de la paz”. “No vamos a renunciar a nuestra soberanía, ni vamos a buscar un conflicto con el Reino Unido”, afirmó. Además, llamó a tener una “discusión adulta” entre dos países que tienen “mucho en común y un elemento de discordia”.

“No es una solución instantánea, sino una que va a demandar tiempo. Buscamos entablar un diálogo para que en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina”, reflexionó, en una entrevista con la BBC. Y consideró: “Puede ser que Reino Unido hoy no lo quiera negociar y después, más tarde en el tiempo, sí lo quieran hacer. Voy a tratar de convencerlos de que ese territorio es argentino y que -acorde a las especificaciones que se suele utilizar para definirlo de esa manera- la Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas”.

En la misma línea, el Presidente fue consultado por su mirada sobre Thatcher, y dijo: “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?”. Y sumó: “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacían bien su trabajo”.