Provincia confirmó que descontará el día a quienes paren el miércoles

El Gobierno de Santa Fe anunció que va a descontar el día de paro a trabajadores estatales y docentes. La resolución apunta a la medida de fuerza prevista para el miércoles y no para el jueves, ya que consideran que el segundo día corresponde a la adhesión a una decisión de gremios nacionales. La medida fue confirmada este lunes por los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, de Economía Pablo Olivares, y de Educación, José Goity, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

“El contexto de la medida del 9 es terrotorial, vinculado a la política nacional y adhieren totas las entidades, el transporte, gremios públicos y privados, pero no encontramos que para el día 8 haya una convocatoria a todos los gremios de Santa Fe sino de algunos contra el gobierno provincial”, indicó Bastía, quien tras defender una dedicación total del gobernador y sus funcionarios a la gestión, consideró que el paro lanzado por los docentes es “absolutamente injusto y descontextualizado”. En ese marco, anunció: “Vamos a descontar el día no trabajado el 8 de mayo”.

Por fuera del descuento, además, el Gobierno dispondrá del sistema de declaración jurada para que los maestros y maestras que no adhieran a la medida de fuerza puedan trabajar y dejar constancia de ello. De esta forma, evitarán el descuento del pago de ese día trabajado.

Goity fue quien precisó el alcance de este registro de maestros que quieran dar clases: “No es que haya un dispositivo especial para los que trabajen, los directivos tienen la obligación de mantener el establecimiento abierto, si no se garantiza habrá medidas de rigor. Lo que hemos implementado es un mecanismo para relevar los criterios para que la medida sea justa y no arbitraria porque no es justo que establezcamos un mecanuismo de no pagar un día no trabajadado pero no podemos hacerlos de manera indiscriminada”, precisó.

Según explicó, los docentes deberán hacer constar con una declaración jurada, que no pararon porque fue su voluntad no adherir a la medida. También podrán dejar constancia si fueron a sus lugares de trabajo y estaban cerrados. El trámite podrá hacerse el mismo miércoles o jueves.

Horas antes de la conferencia de prensa, la periodista Ivana Fux (El Tres) había informado que desde el Ministerio de Educación se trabajaba en sistema para saber a ciencia cierta cuántos docentes adhieren de forma efectiva a la medida de fuerza lanzada por Amsafe.

En concreto,había adelantado, lo que quiere aplicar el ministerio es un formulario de declaración jurada para que los docentes puedan especificar si están de acuerdo o no con el paro y, en el caso de querer asistir a trabajar, puedan expresar su voluntad.

La teoría que plantean desde el gobierno provincial es que, los días de paro, muchas escuelas directamente no abren sus puertas y esto impide que los docentes que no están de acuerdo con el reclamo puedan asistir a los puestos de trabajo. En el caso de expresar su decisión de trabajar, la provincia podría no descontarles el día de huelga y tampoco el plan de Asistencia Perfecta que se empezó a implementar desde abril.